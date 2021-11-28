Порошенко объяснил, как можно остановить Путина

Порошенко назвал единственный способ, которым можно остановить вторжение России в Украину. Фото:file.net

В Галифаксе на Международной конференции по безопасности была представлена ​​мощная делегация из США – это были не только члены Конгресса США, но и руководители американских вооруженных сил. Об этом в эксклюзивном интервью для программы The Week на телеканале Прямой рассказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он также сообщил, что призвал союзников как можно скорее предоставить Украине вооружение.

"Во время встречи в Галифаксе – а там было 8 четырехзвездочных генералов, начиная от командира United States special operations forces (американский спецназ), United States Air Force, командующего United States Coast Guard (береговой охраны) и завершая Национальной гвардией. Это было высшее руководство вооруженных сил США. У нас была возможность подробно пообщаться с ними. И главная позиция вместе с конгрессменами и сенаторами: чем помочь?", – сообщил Порошенко.

Он отметил – для того чтобы остановить Путина, необходимо резко поднять цену, которую Путин заплатит за вторжение в Украину.

"Я подчеркиваю – это единственный способ остановить Путина. К сожалению, пока я вынужден констатировать, что украинские власти действуют неэффективно. Я это говорю не для того, чтобы критиковать. Напротив. Сейчас время, когда украинское общество должно перед угрозой вторжения Путина объединиться. И я готов весь свой опыт, я готов все свои связи срочно задействовать для того, чтобы повысить цену Путину, если он нападет", – говорит Порошенко.

"На сегодняшний день мы точно должны получить из США, начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии, и завершая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot – и завершая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские Вооруженные Силы", – перечисляет Порошенко.

"Мы резко можем увеличить объем военной помощи, и это не только США, но и Великобритания, Франция, другие страны НАТО, уже заявившие об этом", – отмечает пятый президент.

"У меня есть детальный план, который я представил в Галифаксе – в чем именно Украина нуждается. Для того чтобы это сделать в ответ на многочисленные запросы, потому что Запад готов нам помочь. Запад готов быть вместе с нами", – говорит Порошенко.

Причем помочь не так, как некоторые считают, что они направят своих солдат, которые должны воевать вместе с украинцами. Мы можем воевать сами. Мы создали армию, и я горжусь этим. Но повысить эффективность отпора российской агрессии – мы это можем сделать в очень короткий срок", – резюмирует Порошенко.