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среда, 19 августа 2020 12:52

Порошенко об угрозах для Беларуси: красных линий для Путина не существует, он может пойти на все

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Порошенко об угрозах для Беларуси: красных линий для Путина не существует, он может пойти на все
Пятый президент Украины Петр Порошенко: "Защитить Беларусь от попытки влияния извне на процессы, происходящие в стране, - очень важно"

Кремль может воспользоваться политической дестабилизацией в Беларуси, так как в 2014 году сделал это с Украиной, аннексировав Крым и развязав войну в Донбассе. Поэтому прежде всего Беларусь нуждается в защите от агрессивного внешнего давления.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сказал в интервью международному телеканалу "Настоящее время", который является общим медиа-проектом Радио "Свобода" и "Голоса Америки".

"Позиция, которая чрезвычайно важна сейчас - это защитить Беларусь от попытки влияния на процессы, происходящие в стране, попытки влияния извне. В первую очередь не допустить влияния со стороны Российской Федерации. Мы говорим не только о каком-то военном вмешательстве, о котором сегодня не говорит только ленивый. Я думаю, что белорусы не примут такую ​​атаку на их суверенитет, на государственную независимость. Несмотря на то, что постоянно приходит информация о передвижении частей Росгвардии, личного состава, автомобилей, бронетранспортеров. Я очень надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло", - отметил Порошенко.

"Есть определенные вызовы безопасности. Например, очень известна ситуация с вагнеровцами. Что такое вагнеровци - мне как пятом президенту и Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины очень хорошо известно, потому что в 2014 году российские наемники тысячами заходили в Украину, расстреливая мирное население, применяя оружие. Де-факто, до подтягивания в августе 2014-го года регулярных ВСУ Российской Федерации, в том числе российские десантники были нашими воинами захвачены в плен и представлены миру. На сегодняшний день эти инструменты во внешней политике России чрезвычайно опасны не только для Украины. Они опасны для Сирии, Ливии, Африки и практика показывает, что они могут быть опасны и для Беларуси", - подчеркнул пятый президент Украины.

"В 2014 году Путин продемонстрировал очень широкий спектр своих безответственных действий, когда он начал очень опасную не только для Украины аннексию Крыма и агрессию на Востоке. Это было чрезвычайно опасно для ситуации глобальной безопасности в мире, когда страна-постоянный член СБ ООН своими безответственными действиями разрушила всю послевоенную систему глобальной безопасности в мире, разрушила предполагаемую ситуацию для самой России. Потому что были украдены и перспектива роста, и направление демократического развития, и сделано невозможным участие России в Большой семерке", - напомнил Порошенко.

"Дальше пошли террористические атаки с участием и по приказу, как сейчас оказывается, руководства России против MH 17, приказы на обстрелы украинской земли с российской территории не только ВСУ, но и гражданских", - отметил Порошенко.

По словам Порошенко, кровавые уроки аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, и высокая цена, которую Россия заплатила и еще заплатит за абсолютно безответственные действия, должны остановить Путина от дальнейших агрессивных планов.

"Но на сегодня красных линий для Путина не существует. Он может пойти на все", - предостерегает Порошенко.

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