Порошенко о слабом месте на должности: "Я виноват"

"Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что я должен, то, Севгиль, я виноват", - Порошенко. ФОТО: "Украинская правда"

Своим слабым местом на должности пятый президент Петр Порошенко считает коммуникационную политику Украины.

"Вы пытаетесь прицепить мне комплекс вины. Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что я должен, то, Севгиль, я виноват", - обратился Порошенко во время интервью в главной редакторке "Украинской правды".

"В коммуникационной политике. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии", - добавил политик.

Порошенко указал, что Украина не защитилась от фейковых новостей и была готова к "использованию демократических инструментов для борьбы против демократии".

"Я должен. Потому что на мне лежали вопросы безопасности. Я вам сказал, что у меня были ошибки и были успехи в кадровой политике. Но если брать то, что сделано, то я горжусь тем, что сделано, несмотря на ошибки", - добавил Порошенко.

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Партия Порошенко "Европейская солидарность" заняла 4 место на внеочередных парламентских выборах.