Порошенко не уволил скандального Семочко из разведки

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3150
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1188
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 252
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 288
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7182
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 342
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1845
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3573
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
4
4
6
3
5
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Видео
Все видео
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
В Раду идет гражданин РФ - активист
В Раду идет гражданин РФ - активист
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1908
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3096
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5400
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 1080
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 13:52

Порошенко не уволил скандального Семочко из разведки

  Комментировать
Порошенко не уволил скандального Семочко из разведки
Владислав Бухарєв был не в курсе того, что Семочко до сих пор работает в ведомстве. ФОТО: ICTV

Новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что Петр Порошенко не уволил замглавы СВР Сергея Семочко.

"Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Порошенко объявил об увольнении-но не уволил", - сказал он в интервью изданию "Цензор.net".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководитель внешней разведки - очередной человек, которого Зеленский знает лично

В октябре 2018 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту незаконного обогащения бывшего начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Журналистское расследование программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" выяснило, что Семочко имеет родственников с российскими паспортами, недвижимость стоимостью более чем 200 млн грн и бизнес в Крыму, а также сам он пользуется элитным внедорожником Toyota Land Cruiser 200, зарегистрированном на человека, которого не существует.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко не уволил скандального Семочко из разведки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 48254
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали Просмотров: 41617
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 30045
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 24144
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 Просмотров: 23257
Политика
Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду
Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду Просмотров: 18
Черниговец в списке "Слуги народа" оказался участником Антимайдана – СМИ
Черниговец в списке "Слуги народа" оказался участником Антимайдана – СМИ Просмотров: 99
Говорили о пленных, антикоррупционный суд и неприкосновенность: Зеленский встретился с президентом Бундестага
Говорили о пленных, антикоррупционный суд и неприкосновенность: Зеленский встретился с президентом Бундестага Просмотров: 36
Зеленский в Германии: агитируете за снятие санкций с России - посетите Донбасс
Зеленский в Германии: агитируете за снятие санкций с России - посетите Донбасс Просмотров: 342
Правительство сократит областные и районные госадминистрации
Правительство сократит областные и районные госадминистрации Просмотров: 135
Больше всего комментируют
11
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
10
У каких партий больше шансов попасть в Раду
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
Голосов: 3694
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua