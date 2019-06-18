Порошенко не уволил скандального Семочко из разведки

Новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что Петр Порошенко не уволил замглавы СВР Сергея Семочко.

"Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Порошенко объявил об увольнении-но не уволил", - сказал он в интервью изданию "Цензор.net".

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В октябре 2018 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту незаконного обогащения бывшего начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Журналистское расследование программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" выяснило, что Семочко имеет родственников с российскими паспортами, недвижимость стоимостью более чем 200 млн грн и бизнес в Крыму, а также сам он пользуется элитным внедорожником Toyota Land Cruiser 200, зарегистрированном на человека, которого не существует.