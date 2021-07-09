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Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
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суббота, 10 июля 2021 09:00

Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
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Сергей Притула вакцинировался на этой неделе
Фото: Сергей Притула
Петр Порошенко в начале недели поехал в город Нью-Йорк в Донецкой области
Жан Беленюк поделился фото своей собаки
Сергей Шкарлет в одесской школе обедал в столовой
Ел школьное меню и "слуга" Сергей Колебошин. Показал на фото еду и напитки

Спикер парламента Дмитрий Разумков показал, как покупает напитки на Atlas Weekend. Председатель партии "Голос" Кира Рудик вакцинировался от коронавируса и праздновала Ивана Купала в венке. Пятый президент, нардеп "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Нью-Йорк в Донецкой области не смог попасть в музей.

Кто из политиков на этой неделе пошел на музыкальный фестиваль, получил вакцину и работал в музее – в материале Gazeta.ua.

Пятый президент, нардеп "Европейской солидарности" Петр Порошенко в начале недели поехал в город Нью-Йорк в Донецкой области, которому вернули историческое название. Коллега по фракции Ирина Геращенко показала видео, как их с Порошенко не пустили в местный музей. "Власть, узнав, что приезжает Порошенко, закрыла местный исторический музей на большой замок", написала Геращенко.

Зато показали, как привезли знак с новым названием города, который тогда же установили на въезде в город.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков с женой Юлией Чайкой и старшим сыном Александром посещал фестиваль Atlas Weekend в Киеве на ВДНХ. Показал фото, как обнимает сына, покупает напитки на фуд-корте.

На Atlas Weekend попал и народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук. Также слушал музыку с женой, актрисой Анной Гресь. На фото "слуга" обнимает ее перед сценой.

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Грищук также показал фото, где с коллегами по партии в день превратился в работника "Музея науки" в столице. Нардепы Сергей Колебошин, Анна Пуртова, Дарья Володина вместе с Грищуком показывали детям эксперименты из биологии, анатомии, физики. "Объясняли детям чудеса науки через различные стенды и интерактивные экспонаты", пояснил Грищук.

Грищук также поделился фото, как обедает в Верховной Раде. Показал эспрессо, котлету и вареные брокколи за 70 грн. Опубликовал фото, сколько стоят блюда в парламенте, например, сельдерей по-корейски – 27 грн.

Председатель партии "Голос", нардепка Кира Рудик показала, как на этой неделе получила вторую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ее сфотографировали, пока сидела на стуле перед врачом. Также выставила фотографии на Ивана Купала. Оделась в длинное белое платье и венок из полевых цветов. В таком виде позировала в поле.

Шоумен и волонтер Сергей Притула, который заявил о выходе из "Голоса", также вакцинировался этой неделе. Успел сфотографироваться, когда медработница наклеивала пластырь на место укола. "Оказывается, чип Гейтса в жидком состоянии", пошутил Притула.

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Вакцинировался второй дозой AstraZeneca и наредп от "Голоса" Роман Лозинский. Он на этой неделе также похвастался фото с активистом Сергеем Стерненком. "Наконец встретились не только на суде", написал нардеп.

Министр образования Сергей Шкарлет в одесской школе обедал в столовой. Показал "шведский стол". "Дети могут самостоятельно выбирать блюда из предложенного меню на день. Также прорабатывается вопрос организации безглютенового и безлактозного питания для учащихся 1-4 классов", сообщил министр. Шкарлет показали свежие помидоры и огурцы, красный перец, салат, апельсины, два вида котлет, несколько гарниров. Что пробовал Шкарлет – не сообщает. Ел школьное меню и "слуга" Сергей Колебошин. Показал на фото еду и напитки.

Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк поделился фото своей собаки. Депутат в банном халате сфотографировался со своим любимцем на кожаном диване. Похвастался также утепленным полом у себя дома.

"Слуга" Николай Тищенко поехал в гости к ромам Закарпатья. Сфотографировался с семьей на фоне их имения. С коллегами Тищенко прошелся лагерем и изучал, как цыгане социализируются.

Гражданская сеть "Опора" отказалась от участия в Atlas Weekend через выступление на нем российского артиста Валерия Меладзе. Впоследствии Украинский Хельсинский союз по правам человека объявил бойкот фестивалю Atlas Weekend, который анонсировал выступление Меладзе. Российский артист в этом году развлекал на вечеринке семью самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко.

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