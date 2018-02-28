Порошенко не будет идти на выборы под флагом какой-либо политической силы

Петр Порошенко рассказал о встрече с Юлией Тимошенко. Фото: woodenhorse.co

Президент Петр Порошенко не планирует идти на президентские выборы в 2019 году как выдвиженец ни одной из политических сил.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Я не собираюсь точно участвовать в парламентских выборах... Наиболее вероятно, я не буду выдвиженцем от политических партий", - сказал Порошенко.

Поэтому ему не интересны никакие переговоры с политическими силами. Однако консультации с лидерами фракций президент проводит регулярно.

"Я встречаюсь со всеми руководителями политических фракций парламента. В том числе, встречался с Юлией Тимошенко много раз. Один раз - в этом году. Мы тщательно обсудили процедуру выдвижения кандидатов в ЦИК", - отметил Порошенко.

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В последние дни в СМИ раскручивают тему досрочных выборов. 27 февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении участвовать в следующих парламентских выборах.