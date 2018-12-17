Порошенко назвал количество военных, погибших в войне с РФ

Верховная Рада признала 20 февраля 2014-го началом российской агрессии против Украины. Фото: goloskarpat.info

С весны 2014-го в российско-украинской войне погибли 2914 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в Днепре.

"2914 солдат и офицеров отдали жизни, чтобы защитить свою землю", - сказал Порошенко.

Он отметил, что украинцы всегда должны помнить о такой цене своей независимости.

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Сегодня в Кропивницком прощались со старшим сержантом, командиром отделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады 45-летним Виктором Куропьятником. Он погиб 13 января в зоне проведения ООС от пули вражеского снайпера.