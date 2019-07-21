Порошенко назвал идейного партнера

Порошенко в Раде готов сотрудничать с Вакарчуком. Фото: eurosolidarity.org

Идейным партнером партии "Европейская солидарность" является политсила украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос".

Политик при этом призвал все партии, которые проходят в парламент, отмежеваться от пророссийских политсил, передает "Интерфакс-Украина".

"Стратегические задачи – не допустить к реальной власти "оккупационную платформу", теперь уже именно так – этих путинских марионеток не должно быть ни в коалиции, ни в правительстве, чтобы они изнутри правительства не выполняли поставленные Путиным и Москвой задачи. Мы с вами должны не допустить этого", – сказал Порошенко.

Он отметил, что его политическая сила ожидает, "что уже до утра все, кто проходит в Верховную Раду, отмежуются от платформы Бойко и Медведчука и засвидетельствуют свою позицию относительно неприемлемости сотрудничества с 5-й колонной".

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21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории страны в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.