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среда, 03 июля 2019 16:27

Порошенко написал письма 18 лидерам ЕС

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Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал лидеров европейских стран удвоить усилия и давление на Россию, чтобы Москва освободила украинских заложников. А также, чтобы Европа сохранила режим санкций в отношении России к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом пятый президент Украины написал в письмах к 18 руководителям Евросоюза, а также руководителям государств и правительств, которые являются членами Европейской Народной Партии, в частности, председателю Европейского Совета Дональду Туску, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Вчера я направил письмо руководителям странам-членам Совета Европы. Потому что я не могу молчать, моя команда не может молчать - мы призвали вернуться к вопросам введения санкций. Мы призвали политические силы в Украине подписать Евроатлантическую Хартию, чтобы зафиксировать наше движение в Евросоюз. Потому что наше движение в ЕС - это верховенство права, демократия, свободные выборы, свобода слова и благосостояние людей, а движение в НАТО - это безопасность и возвращения наших ребят с фронта домой, потому что бок о бок с ними будут представители 30 стран", - отметил Петр Порошенко во время выступления на Винниччине.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступил на Винниччине
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступил на Винниччине

Кроме того, Петр Порошенко в письме к европейским лидерам напомнил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы "была создана для того, чтобы быть на страже прав человека и фундаментальных свобод, разрушает собственные правила и ставит под угрозу свой международный статус, приглашая Российскую Федерацию вернуться в Ассамблею".

Петр Порошенко отметил, что возвращение делегации РФ происходит в то самое время, когда Россия продолжает военную агрессию на Донбассе, разворачивает новые репрессии в оккупированном Крыму, отказывается выполнить обязательный приказ Международного трибунала по морскому праву с требованием освободить 24 украинских моряков, как и отрицает новые доказательства причастности России к сбиванию МН17, унесшего 298 невинных жизней. Также лидер "Европейской Солидарности" напомнил, что Российская Федерация не выполнила ни одного из предыдущих требований, принятых ПАСЕ.

"Сегодня член нашей команды, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы сюда в Украине для наблюдения на выборах. Почему? Потому что не может страна агрессор наблюдать, как мы проводим парламентские выборы. Это они будут нас учить демократии? Мы должны действовать решительно - только от наших оппонентов мы не слышим ни одного комментария, они не собираются защищать государство, им нечего сказать", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины глубоко возмущен тем, что основным фактором в возвращении России в ПАСЕ стал финансовый вопрос.

"Позорным является то, что вместо того, чтобы призвать Россию соблюдать фундаментальные принципы и нормы Совета Европы, единственным призывом в Москву является требование возобновить выплату финансовых взносов в бюджет Организации. Это очевидный выбор между ценностями и ценой", - написал Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" убежден, что цель, которую Москва преследует в ПАСЕ, - "это не улучшение стандартов прав человека, ни поддержка гражданского общества, ни выполнения решений Европейского суда по правам человека на территории Российской Федерации". Петр Порошенко уверен, что Кремль стремится подорвать мощь демократического сообщества в защите верховенства права, навязать гибридный нарратив с трибуны ПАСЕ, а также получить индульгенцию для своих следующих международных преступлений.

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03
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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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