Порошенко надеется, что Зеленский не будет оглядываться на Москву

Порошенко надеется, что Зеленский государственник в языковом вопросе.

Президент Петр Порошенко предсказывает закону о языке долгую жизнь. Об этом он заявил на церемонии конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика.

"Хочу напомнить о высоком уровне поддержки закона в ВР. За него голосовали и власть, и оппозиция, все политические силы, которые не оглядываются на Москву. Это позволяет прогнозировать закону долгую жизнь. Надеюсь, что и новая власть, изучив текст закона, поддержит его дух и букву", - сказал он.

"Веками Москва, Петербург и вновь Москва запрещали, пытались искоренить украинский язык. Таким было главное направление колонизации Украины Российской империей. И даже во времена независимости российская оккупация украинского информационного пространства, - такая же опасна, как и военная.

Фактически пришлось исправлять ситуацию, начиная с 14-го года. Горжусь, что в течение 5 лет моего президентства мы проводили очень взвешенную, но последовательную политику возрождения украинского языка, укрепление ее позиций во всех сферах общественной жизни", - заявил Порошенко.

"Речь является основой нашей национальной идентичности и фундаментом государственности. И любое предложение вынести язык за скобки государственного строительства, значит демонтировать саму украинскую государственность", - сказал президент.

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Верховная Рада 25 апреля приняла во втором чтении и в целом закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Украинский язык утвержден как основной в функционировании в госучреждениях и обществе. За закон проголосовали 278 депутатов.