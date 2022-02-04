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пятница, 04 февраля 2022 16:11

Порошенко на съезде партии УДАР призвал к единству все демократические силы

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Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая на съезде партии УДАР, призвал все демократические силы к объединению вокруг защиты Украины.

Порошенко поблагодарил Виталия Кличко за приглашение и подчеркнул – единство ради государства было важным и в 2014-ом, и теперь.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступил на съезде партии "УДАР"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступил на съезде партии "УДАР"

"В 2014 году мы нашли способ победно объединиться. Когда "кварталовцы", эти "новые лица" после Революции Достоинства, упаковав "тревожные чемоданы", тихонечко "ушли в лес", наши политические силы объединились и взяли на себя ответственность как защитить страну, как не допустить ее исчезновения.Обеспечить экономический рост, провести реформы и повести страну в ЕС и НАТО. И Порошенко, и Кличко, и "Европейская Солидарность", и "Удар", и миллионы наших соотечественников избрали этот путь и уверенно двигаемся по нему", – говорит Порошенко.

"И если сейчас весь мир объединился, если под лидерством наших партнеров мы объединились, почему Украина внутри не объединена и почему украинские власти препятствуют этому объединению? От нас ждут усиления государства", – отмечает Порошенко.

"Тогда, когда мы протягиваем руку властям для сотрудничества – и "Европейская Солидарность", и УДАР, и "Голос", и другие – они тут же пытаются на эту руку надеть наручники. Это их понимание единства", – отмечает Порошенко.

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"Сейчас ключевым приоритетом должна стать поддержка безопасности. И именно поэтому наша фракция настаивает вместе с нашими партнерами по демократической коалиции на внеочередном заседании парламента для того, что были внесены необходимые изменения в бюджет и резко увеличено финансирование Вооруженных сил Украины по увеличению денежного обеспечения поддержки территориальных общин, включая Киевскую общину для финансового обеспечения и совместного финансирования территориальной обороны.

Как и увеличение Государственного оборонного заказа, и создание стратегических резервов, и сотрудничество с международными партнерами. Ибо это кратчайший путь к миру. Именно так мы можем сохранить мир, не дав Путину напасть", – подчеркнул Порошенко.

Он также поблагодарил партию УДАР за мощную поддержку территориальной защиты в городе Киеве.

"Очень своевременная инициатива. И "Европейская Солидарность" бок о бок. Вместе укрепляем способность защищаться", – говорит Порошенко.

"Я хочу поблагодарить депутатов Киевсовета за то, что совместно "Европейская Солидарность", "УДАР", "Голос", другие политические силы приняли решение о защите демократических ценностей. Очень своевременная и правильная инициатива. Киевсовет выступил против авторитарных замашек Зеленского, против выборочного правосудия, против политически мотивированных преследований оппозиции", – отметил лидер партии.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступил на съезде партии "УДАР"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступил на съезде партии "УДАР"

"Мы - государственники. И мы понимаем, что в условиях такой внешней угрозы мы все должны унять политические амбиции, политические страсти, уменьшить градус внутриполитического противостояния и объединиться для защиты государства. Мы способны это сделать. Я в это верю. Мы совместны и солидарны в общих оценках ситуации в Украине, в оценках непрофессиональной, популистской, хаотической, а теперь уже вся страна видит – преступной власти", – заметил Порошенко.

Мы говорим часто с Виталием на эту тему. Мы видим, что мы единомышленники и сейчас, когда есть военная тревога. Мы должны продемонстрировать это единство и в будущем – для того, чтобы Украина получила ответственную, профессиональную, проукраинскую власть, которая способна давать ответы на те вызовы, как внешние, так и внутренние. Уверенно вести страну путем реформ. Уверенно вести страну в Европейский Союз, в членство в НАТО", – резюмирует Порошенко.

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