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вторник, 13 августа 2019 19:58

Порошенко на допросах: у кого какие интересы

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12 августа пятый президент Петр Порошенко был на допросе в Государственном бюро расследований. Проходил, как свидетель по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямий". В общем Порошенко фигурирует в 12 производствах ГБР. Большинство из них - по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Gazeta.ua говорит об этом с журналистом Олексой Шалайским.

Автор: Максим Лисовый, telekritika.ua
  "Политические очки получают все. И враги Порошенко и он сам", - говорит Олекса Шалайский.
"Политические очки получают все. И враги Порошенко и он сам", - говорит Олекса Шалайский.

Как оцениваете эти процессы? Они выглядят политическими?

Это политическая, не чистая игра. Труба выслуживается перед новой властью. Если они считают, что Порошенко стоял на вершине пирамиды, то перед тем должны были допросить сотню людей. А когда ты сразу начинаешь вызывать на допросы того, кто тебе кажется бенефициаром преступления, то это 100% пиар.

Понятно, ГБР не могло не открыть производство, потому что такой закон. Можешь любой абсурд написать и все равно они вынуждены открыть. Но правоохранительные органы уже научились с этим жить - открыли в среду, в четверг закрыли.

Чего хочет добиться Портнов и те, кто за ним стоит?

Заявления Портнова - это то же, что и интервью Коломойского. Когда Зеленский приходил к власти, многие думали что эти двое будут рулить ситуацией. Каждый в своей сфере. А вдруг оказалось, что то не очень. Поэтому Коломойский начал давать много интервью, что он здесь что-то умеет, знает и так далее. Коломойский дает интервью тогда, когда ему плохо. Когда ему хорошо - он ничего не рассказывает. И так же Портнов. Напоминает, что он "крутой пацан", у него есть судьи, хочет показать себя полезным. Экс-глава АП Януковича ждал лучших отношений с новой властью, что его запрягут на какие-то работы. Этого не произошло.

Даже у его друга Богдана не так все идеально. После того, как США обнаружили, что новый глава ОП не является лучшим парнем.

Какой интерес Зеленского?

Выглядит так, будто бы команда Зеленского хочет повторить путь Саакашвили в Тбилиси. Тот называл преступника преступником. Причем прокуратура до конца не доказывала, что это преступник. Тогда были предложения откупиться официально, чтобы дело не доходило до суда и государство зарабатывало. Сейчас власти начали говорить о скором принятии закона о гражданской конфискации, нулевых декларациях. Богдан говорил, что адвокаты имеют много прав, надо их уменьшить. Хотят запугать нелояльных к себе бизнесменов. Чтобы когда начали эту систему сбора денег для очистки финансов, то тех, с кого собирать, было побольше.

Выглядит так, будто бы команда Зеленского хочет повторить путь Саакашвили в Тбилиси

Кто в ситуации с допросами Порошенко получает большие политические баллы?

Политические очки получают все. И враги Порошенко и он сам.

Труба хочет, чтобы его оставили в должности, которая генерирует кэш. Почему бы не подоить Тигипко официально? Сам Порошенко то будет сражаться до последнего. Но другие бизнесмены второго-третьего ешелена, условно Макеенко с "Прямого" могут сказать: "Хорошо, хорошо".

Для Портнова история - политическая. Потому что хочет попасть в властный пул, но ему не удается.

Как дальше будут развиваться события?

Следствие ничего не докажет, ни по одному эпизоду. Будет себе тянуться и об этом будут говорить. Труба сказал, что будет детектор лжи. Это же абсурд. Когда следствие доказывает, что человек украл, то никакого детектора не требуется. А если нет, то детектор не поможет - его нет в КПК. Видим пиар. Если на самом старте следствия они уже в пиар идут, то они точно знают, что ничего не найдут.

Посадят ли Порошенко?

Нет.

Разумеется, если следствие все доведет до копеечки, ну тогда что же - преступление есть преступление. Но если это будет таким галопом, как сейчас, то многие люди, которые даже не в восторге от Порошенко, будут выступать против этого. Выйдут на улицу, чтобы защищать либеральные ценности.

Если Порошенко поведут в тюрьму в ближайшие 1,5 года, это будет серьезным сигналом того, что новая власть будет строить диктатуру в Украине. Тем более, имея большинство, своего прокурора, ГБР и частично НАБУ. Тогда это будет очень серьезное поражение для Украины.

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Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований допросить пятого президента Петра Порошенко с применением полиграфа.

При этом прохождение полиграфа будет возможным только при согласии самого Порошенко.

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