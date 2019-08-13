Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

ГБР разрешили допросить Порошенко с использованием полиграфа. Фото: stopcor

Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований допросить пятого президента Петра Порошенко с применением полиграфа.

При этом прохождение полиграфа будет возможным только при согласии самого Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - говорится в сообщении.

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Утром 12 августа пятый президент Петр Порошенко во второй раз пришел на допрос в Государственный бюро расследований. У здания ГБР его ждали 2 митинга: один с участием сторонников политика, в частности его детей; другой - с требованием осудить Порошенко за якобы присвоение санатория в Козине. Впервые Порошенко пришел на допрос в ГБР 25 июля. Перед визитом Порошенко председатель ГБР Роман Труба сообщил, что бюро получило заявление от его адвоката. В заявлении сообщили, что пятый президент не сможет прийти на допрос и попросили его перенести.

24 июля Порошенко сам пришел к ГБР с просьбой провести допрос. Ему отказали. 17 июля Порошенко не явился на допрос. По данным председателя ГБР Романа Трубы, обнародованным в его Telegram-канале, бюро имеет 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. В партии Порошенко "Европейская солидарность" отрицают наличие производств.