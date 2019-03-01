Порошенко: коррупционеры задолбали

Президента Петра Порошенко "задолбали" коррупционеры. Об этом он заявил на встрече с военными на передовой в Донецкой области.
"Атака, которая сейчас осуществляется на армию .. Я точно сделаю все возможное, чтобы ее не допустить.
Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись. В том числе и те, которые имеют непосредственное отношение к хищению, распродажи и уничтожению армии. Пусть посмотрят, или спросят у нас с вами, в каком состоянии мы приняли армию в 14-ом году. Точнее ее отсутствие.
Или еще коррупционеры, которые уже задолбали, с позволения сказать", - сказал Порошенко.
Есть факты - в тюрьму и никто не защитит
Президент заявил, о "принципиальной позиции".
"Хочу обратиться в правоохранительные органы, если есть основания, есть факты, то ни фамилия, ни должность, никого не защитит.
Просьба, выйти и проинформировать общество об информации, которая была поднята в СМИ. Есть факты - в тюрьму и никто не защитит. Нету фактов - прекратите раскачивать ситуацию", - заявил Порошенко.
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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
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