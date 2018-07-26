Порошенко идет на выборы - СМИ

Президент Петр Порошенко объявит о походе на выборы после 24 августа - СМИ. Фото: Михаил Палинчак

Президент Петр Порошенко определился с походом на второй срок и уже готовится к выборам.

Почти ежедневно он проводит специальные совещания с представителями одной-двух областей в день по поводу избирательной кампании в регионах, пишет "РБК-Україна" со ссылкой на источники в Администрации президента.

"На этих совещаниях присутствовали народные депутаты, авторитетные в областях, и не только из "Блока Петра Порошенко", а также мэры городов, главы областных госадминистраций", - говорит один из собеседников.

Со стартом избирательной кампании наверняка не обойдется без кадровых ротаций на местах. В ближайшее время президент планирует заменить как минимум двух глав областных государственных администраций, уверяет источник.

Главным стратегом будущей кампании Порошенко на выборах будет народный депутат, бывший председатель фракции БПП Игорь Грынив.

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"Он не будет баллотироваться, если будет риск получить 5%, как у Ющенко на выборах в 2010 году", - ранее комментировал собеседник из команды президента.

В АП обращают внимание: сейчас, в конце июля, ни один из соцопросов не показывают рейтинг Порошенко ниже 6%. При том, что показатели всех лидеров электорального мнения, включая самого Порошенко, отличаются в пределах статистической погрешности.

Учитывая незначительный разрыв между потенциальными кандидатами, который показывают соцопросы, бороться за второй срок стоит, считают члены команды Петра Алексеевича.

Сам же Порошенко, как утверждает один из собеседников, заявит о намерении баллотироваться в президенты на старте избирательной гонки - не ранее Дня независимости, после 24 августа.

Также у президента есть готовый план проведения избирательной кампании, и ей уже якобы дан ход.

В числе ключевых месседжей будут безвизовый режим с Евросоюзом и сильная армия, уверяют собеседники в команде президента. Еще одним маяком кампании станет автокефалия для поместной православной церкви, добавляют на Банковой.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.