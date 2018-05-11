Порошенко хочет говорить из Путиным в июне

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" была в 2016 году. Фото: politeka.net

Президент Петр Порошенко надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в июне.

Об этом глава государства сказал на брифинге со своим словенским коллегой Борутом Пахором.

"Ее можно и нужно провести уже в начале июня. Насколько эти мои надежды будут реализованы, будем знать уже 23-24 мая, когда будут сделаны попытки предварительного согласования", - сказал Порошенко.

Он отметил, что встреча в "нормандском формате" должна быть не просто формальностью.

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10 мая в немецком городе Аахене состоялась встреча президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона. Обсудили "дорожную карту" имплементации Минских договоренностей и привлечения миротворцев ООН в оккупированной части Донбасса.