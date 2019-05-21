Порошенко готовят на новую должность

В БПП обсуждают Порошенко-премьера. Фото: УНІАН

В партии "Блок Петра Порошенко" обсуждают возможность выдвижения лидера политической силы на должность премьер-министра страны после того, как Владимир Гройсман объявил об отставке.

Об этом сообщает "РБК-Україна" со ссылкой на собственные источники.

Пока в партии обсуждают, будет ли Петр Порошенко претендовать на должность премьера. Отмечается, что парламентские выборы - это в основном "премьериада", и дополнительные баллы получает та политическая сила, которая сразу называет свою сильную кандидатуру на главу правительства.

"С одной стороны, будет хорошо, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-то кресло. Но, с другой - нам же будет в минус в плане рейтинга, если мы не предложим сильную кандидатуру. Точно так же, как мы потеряли 2014-го, когда у нас не было кандидата, а был у "Народний фронт", - рассказал собеседник.

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Партия "Блок Петра Порошенка - Солідарність" проведет ребрендинг. Об этом заявила бывший представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в кулуарах.