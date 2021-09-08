Порошенко душевно поздравил жену с годовщиной свадьбы

8 сентября пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и жена Марина празднуют муслиновую свадьбу.

37-летие бракосочетания подчеркивает муслин - тонкая и красивая, но прочная ткань. Ее свойства характеризуют отношения мужа с женой.

"Нам сегодня 37. Помню, как 18-летним парнем сказал маме, что женюсь. И это было одно из самых мудрых решений в жизни. Всю жизнь люблю Тебя", - написал Петр Порошенко в Facebook.

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Пятый президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционном Всеукраинском паломничестве в Зарванице.

В богослужениях приняли участие тысячи паломников со всей Украины, в том числе и с временно оккупированных Крыма и Донбасса. Архиерейскую Божественную Литургию в Зарванице возглавил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Нынешнее паломничество посвященно 425-летию провозглашения Брестской унии и молитве за мир в Украине.