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среда, 26 декабря 2018 11:19

Порошенко дал первоочередное задание парламенту

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Порошенко дал первоочередное задание парламенту
В феврале стартует новая сессия ВР. Фото: ТСН

Президент Петр Порошенко будет настаивать, чтобы Верховная Рада в феврале приняла во втором чтении изменения в Конституцию относительно курса Украины на Евросоюз и НАТО.

Об этом глава государства написал в Тwitter.

"Принятые несколько недель назад поправки в Конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в ЕС и членство в НАТО, являются частью стратегии по деколонизации и выходу нашего государства из сферы влияния РФ.

Буду настаивать, чтобы уже в феврале ВР поддержала поправки во втором чтении и они вступили в силу", - подчеркнул Порошенко.

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3 сентября президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий закрепить в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и Североатлантического альянса. Законопроект определили как неотложный.

22 ноября КСУ признал конституционными изменения в Основной закон. В тот же день Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

Принять в целом изменения в Конституцию Верховная Рада имеет право только на следующей сессии не менее 300 голосами. Затем принятый закон должны подписать спикер парламента и президент.

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