Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог

Страна движется в направлении модернизации, говорит Евгений Головаха.

Украинцы - достаточно критичны. Несколько серьезных ошибок власти - и будет так, как с предшественниками.

Об этом Gazeta.ua сказал социолог Евгений Головаха.

"Страна движется в направлении модернизации. Изменения институтов, элит, хотя бы попытки. Большинство избирателей для начала сделали ставку на новые лица. Старые уже так надоели, что каковы бы ни были новые, они вызывают у граждан оптимизм.

Есть надежда, что изменятся правила игры, которые много лет не удовлетворяли. Пока украинцы не разочаровались. Сохраняется надежда, что с коррупцией будет покончено. Вторая надежда - завершение войны.

Модернизация - это осовременивание. Сейчас во всем мире молодые элиты популярны. Которые лучше понимают современность. Старшему поколению в политике сегодня трудно справиться - изменения слишком быстрые. Какими реально они будут, увидим через полгода. Которые затрагивают не только лица, внешность власти, а показывают внутренние реформы.

То, что власти доверяют, положительный признак. Если она потеряет возможность, не создаст институциональных изменений, это станет трагедией для страны. Украинцы достаточно критические. Несколько серьезных ошибок власти - и будет так, как с предшественниками. Главная задача новой команды - сместить вес с внешних изменений на внутренние", - говорит Евгений Головаха.

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55% граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 71%. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 6 по 10 сентября.