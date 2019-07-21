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воскресенье, 21 июля 2019 14:30

Поплавский призвал украинцев прийти на выборы

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Поплавский призвал украинцев прийти на выборы
Поплавский призвал украинцев голосовать за будущее Украины. Фото: Rada4

Отдать свой голос на внеочередных выборах в парламент призвал и главный селянин страны, как он сам себя называет.

Ректор-певец и глава "Аграрной партии Украины" Михаил Поплавский голосовал в Киеве на Левом берегу. На участок Михаил Михайлович приехал в десять утра. Был в хорошем настроении, правда, не пел. Об этом сообщают "Подробности".

"Голосуем за будущее Украины, за мир и возрождение украинского села. Всем благодарим. Верим в будущее Украины! Настроение оптимистическое. Мы верим в будущее Украины и сегодня призываем, чтобы все пришли на выборы и проголосовали за будущее Украины", - подчеркнул Михаил Поплавский, лидер "Аграрной партии Украины".

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