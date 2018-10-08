Попадет во второй тур и задавит других - нардеп спрогнозировал возможности Вакарчука

Если лидер группы "Океан Эльзы", общественный деятель Святослав Вакарчук пойдет на выборы президента в 2019 году в качестве кандидата, это спутает карты многим политикам.
Такое мнение высказал народный депутат от БПП Сергей Лещенко, пишет "Апостроф".
"Есть еще такой фактор как Вакарчук, который может спутать все карты", - заявил Лещенко.
По словам депутата, пока Вакарчук открыто не заявил о своих намерениях идти в большую политику, он создает интригу и опасность. Нельзя точно спрогнозировать резуультат выборов, если во второй тур выйдут действующий президент Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и общественный деятель Святослав Вакарчук.
Лещенко считает, что если музыкант выйдет во второй тур, "то задавит других кандидатов, это подтверждает социология".
Депутат не обладает точной инормации о намерениях Вакарчука по должности президента Украины. Однако, называет его нынешней деятельности "подозрительной".
"Он проявляет такую активность - выступает на конференциях, дает столько интервью. Это не похоже на активность обычного певца. Я думаю, есть планы, о которых он не заявляет", - уверен нардеп.
По словам Лещенко, "ближе к выборам планы Вакарчука прояснятся".
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По результатам социологических опросов, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук входит в пятерку лидеров президентской симпатий.
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