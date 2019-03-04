Пономарев не берет гонораров с Тимошенко

Певец Александр Пономарев агитирует за Юлию Тимошенко.

Певец Александр Пономарев заявляет, что поддерживает кандидата в президенты Юлию Тимошенко за идею, а не за деньги. Об этом он рассказал в программе "Світське життя".

"Я озвучивать сумму не буду, потому что она достаточно невелика. У меня более идейная ситуация, так же, как и в прошлый раз была".

Пономарев заверил, что Тимошенко дает деньги только на обеспечение звуком, светом, транспортом, проживанием, питанием и тому подобное.

"Я не беру гонорар за эти концерты", - заявил артист, пишет Табло ID

На предположение ведущей, что Тимошенко могла пообещать ему должность, Пономарев отметил:

"Я уже давно участвую в политике. И давно уже мог стать народным депутатом. Но пока я отказываюсь, потому что не чувствую, что я нужен. Сейчас я почувствовал, что на этом этапе я нужен Юлии Владимировне. Она попросила - я помогаю" .

"Когда я буду чувствовать, что более мощно могу быть депутатом, чем певцом, тогда я об этом задумаюсь. Многие коллеги "ходили" уже в народные депутаты, я так не хочу. Я хочу быть действительно полезным. Или там, или там . Петь и там работать - я так не хочу", - добавил артист.

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