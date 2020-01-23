Помпео подтвердил намерение посетить Украину

Помпео планировал визит в Украину до Нового года, однако отложил его из-за событий в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует в ближайшее время посетить Украину.

Эту информацию он подтвердил в интервью Bloomberg TV, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Да, я собираюсь туда. Я собирался поехать туда давно. У меня была запланирована поездка, но тогда у нас возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заняться. Хотя этот вопрос еще не решен и там еще много работы, я вскоре доеду в Украину", - сказал Помпео.

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Важность украинского вопроса для США он объяснил тем, что Штаты являются гарантом суверенитета Украины.

"Украина находится на грани между демократией и тиранией на востоке Европы. Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце "холодной войны", и Америка взяла на себя обязательства и сказала, что мы поможем им в ряде вещей, чтобы они могли оставаться в безопасности, суверенной нацией.

Мы заботимся о демократии везде. Они [украинцы] являются огромным торговым партнером для Соединенных Штатов Америки. Америка имеет ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что уровень ресурсов, которые мы там выделили, отражает этот уровень заинтересованности", - отметил Помпео.

1 января стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за ситуации в столице Ирака Багдаде, где 31 декабря несколько тысяч протестующих атаковали посольство США. 22 января в СМИ появилась информация, что Помпео посетит Киев 30 января.