Помпео озвучил обещания и надежды США в отношении Украины

Госсекретарь США провел переговоры с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Фото: Wikipedia

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко во вторник.

Помпео поздравил нового министра с назначением и заверил, что США будет поддерживать Украину, пишет Госдепартамент США.

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Это связано с реформированием борьбы с коррупцией и движением демократическим путем.

Помпео выразил надежду на то, что новой власти удастся остановить войну на Донбассе.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции, которые ввели против РФ через аннексию Крыма в 2014 году, будут оставаться в силе до полного освобождения полуострова.