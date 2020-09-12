Помпео будут просить посодействовать приезду 2 тысяч хасидов в Умань

Хасиды в Умани. Фото "Левый берег"

Члены Конгресса Республиканской партии США направили государственному секретарю Майку Помпео письмо, в котором попросили его призвать Украину в качестве "религиозного исключения" впустить в 2 тыс. паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщает Эспресо.TV.

"Американские хасиды, которые надеются на исключение из запрета на выезд, получили поддержку от 26 республиканских членов Конгресса США, которые подписали письмо с просьбой к государственному секретарю Майка Помпео призвать Украину впустить американских граждан", - отмечается в сообщении.

Наряду с призывом к Украине пойти на "ограниченное религиозное исключение" для до двух тысяч человек, в письме говорится, что хасиды будут уважать требования безопасности Украины, включая необходимость" оставаться обособленно от местного населения".

"В постановлении о закрытии украинской границы есть как минимум десяток исключений, включая возможностью студентам, дипломатам и деятелям культуры прибывать по приглашению. Со всем уважением просим Вас рассмотреть эту просьбу, учитывая прекрасные отношения между Соединенными Штатами, Украиной и еврейскими общинами. Мы убеждены, что это ограниченное исключение позволит продолжаться этой длительной религиозной традиции в безопасности", - говорится в письме.

Указано, что раввин Ритти, житель города Монс, штат Нью-Йорк, рассказал, что посещение могилы цадика Нахмана на Рош ха-Шана является центральным положением Брацлавского хасидизма.

"Нам было дано обещание, что душа на том свете каждого, кто придет к его могиле на Рош ха-Шана, будет молиться, чтобы этот человек имел благословенный новый год", - сказал раввин Ритти.

По его словам, он переболел COVID-19 и имеет много антител, но готов соблюдать требования безопасности, таких как ношение маски, социальное дистанцирование или измерения температуры.

"Я питаю глубокое уважение ко всем вероисповеданиям и верю, что Украина разработала свои ограничения на путешествия с хорошими намерениями. Но я также верю, что они должны найти нестандартные пути пойти на встречу верующим людям с соблюдением требований безопасности и здравого смысла ", - сказал автор письма конгрессмен США Джефф Данкен.

По словам директора еврейской организации Нахмана Мостофского, хасиды ждали этого целый год, экономили каждую копейку которую могли отложить, чтобы поехать, и эти люди верят, что поездка в Умань на самом деле поможет им от COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хасидов не пускают в уманские магазины

Ранее в Умани паломники-хасиды снесли защитные конструкции на могиле цадика Нахмана. Виновных решено выдворить из Украины.