Помощник Зеленского перед "Нормандией" встречался с руководителями фракций ВР

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 270
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 198
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4239
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7749
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19836
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6516
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3169
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
22
9
10
3
4
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Видео
Все видео
Помощник Зеленского перед "Нормандией" встречался с руководителями фракций ВР
Помощник Зеленского перед "Нормандией" встречался с руководителями фракций ВР
НАБУ взялось за "слугу народа"
НАБУ взялось за "слугу народа"
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7749
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2250
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2475
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6516
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
06 декабря 2019
Просмотров: 216
Позавчора
Історія з продажем одним з українських видавництв прав на їхні книжки в Росію викликала бурю емоцій. Не те щоб у суспільстві, але в певній його ...
суббота, 07 декабря 2019 14:10

Помощник Зеленского перед "Нормандией" встречался с руководителями фракций ВР

  Комментировать
Помощник Зеленского перед &quot;Нормандией&quot; встречался с руководителями фракций ВР
Ермак встречался с руководителями фракций в кабинете Разумкова

Помощник президента по вопросам международного направления Андрей Ермак перед "нормандским саммитом" встречался с руководителями парламентских фракций.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Встреча состоялась 6 декабря.

"В кабинете председателя Верховной Рады Разумкова [состоялся] сбор всех глав фракций с господином Ермаком, который является одним из основных помощников по международным переговорам. Четко [обсудили], без камер, каждый вопрос-ответ, какая наша стратегия, какие есть сценарии, риски, чего мы боимся, какие есть красные линии. Но не на камеры", - сказал Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: Буду смотреть в глаза Путину и спрашивать с него

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате".

Последняя совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. После этого общения лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Помощник Зеленского перед "Нормандией" встречался с руководителями фракций ВР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Землетрясение уничтожило четыре города

Уникальное изобретение: сахарную пудру делают вилками

Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 33489
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 8793
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" 1 Просмотров: 7623
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 7542
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5967
Политика
Санкции против "Северного потока-2" включили в проект оборонного бюджета США
Санкции против "Северного потока-2" включили в проект оборонного бюджета США Просмотров: 72
Секретарь СНБО: Путин – не голубь мира. На любой случай имеем варианты
Секретарь СНБО: Путин – не голубь мира. На любой случай имеем варианты Просмотров: 117
Секретарь СНБО: Президент едет на "нормандскую встречу" вооруженным
Секретарь СНБО: Президент едет на "нормандскую встречу" вооруженным 1 Просмотров: 270
Данилов сообщил о результатах закрытого заседания СНБО
Данилов сообщил о результатах закрытого заседания СНБО Просмотров: 540
Порошенко посоветовал Зеленскому забрать в Путина газовый кнут
Порошенко посоветовал Зеленскому забрать в Путина газовый кнут Просмотров: 261
Больше всего комментируют
6
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
Голосов: 13999
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua