Помощник Зеленского перед "Нормандией" встречался с руководителями фракций ВР

Ермак встречался с руководителями фракций в кабинете Разумкова

Помощник президента по вопросам международного направления Андрей Ермак перед "нормандским саммитом" встречался с руководителями парламентских фракций.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Встреча состоялась 6 декабря.

"В кабинете председателя Верховной Рады Разумкова [состоялся] сбор всех глав фракций с господином Ермаком, который является одним из основных помощников по международным переговорам. Четко [обсудили], без камер, каждый вопрос-ответ, какая наша стратегия, какие есть сценарии, риски, чего мы боимся, какие есть красные линии. Но не на камеры", - сказал Арахамия.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". Последняя совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. После этого общения лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.