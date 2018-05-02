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среда, 02 мая 2018 17:30

Помощник госсекретаря относительно миротворцев: "Выбор за Путиным"

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Помощник госсекретаря относительно миротворцев: &quot;Выбор за Путиным&quot;
Уэсс Митчелл подчеркнул, что Россия должна прекратить агрессию против Украины. Фото: АР

Введение миротворцев ООН на Донбасс зависит от президента России Владимира Путина.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на брифинге в Киеве.

"Речь идет не о конфликте. Идет война. Мы делали все возможное, чтобы найти подход, с которым бы согласилась и Россия. Мы ищем подходы, которые бы базировались на принципах ООН относительно миротворческих операций. Мы не хотим, чтобы эти усилия стали очередным фиговым листом, которым Россия прикроется, чтобы в дальнейшем консолидировать то, что они установили на оккупированной части Донбасса.

Двери в этом направлении открыты, и выбор за Путиным. Пока он не встанет на сторону мира, мы будем делать все, чтобы действия России стоили ей все дороже", - отметил Митчелл.

Он подчеркнул, что Россия должна вывести войска из Донбасса и прекратить агрессию против Украины.

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Киев настаивает на том, чтобы возможная миротворческая миссия была достаточно многочисленной и находилась, в частности, на том участке российско-украинской границы, которую с 2014 года контролируют сепаратисты. Кроме того, в состав миротворцев не должны входить русские или союзные им силы из стран ОДКБ.

Россия же, напротив, выступает за то, чтобы миротворческая миссия находилась на линии фронта между ВСУ и силами непризнанных ДНР и ЛНР, и, кроме того, механизм введения миротворцев согласовали с властями "республик".

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