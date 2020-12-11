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пятница, 11 декабря 2020 23:56

Помощь Украине будет! Сенат США поддержал военный бюджет

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Помощь Украине будет! Сенат США поддержал военный бюджет
В США окажут помощь Украине. Фото: Укринформ

Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год.

В него вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2", сообщает Reuters.

Оборонный бюджет на 2021 поддержали 75 членов Сената.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине военную помощь в размере 250 миллионов долларов в рамках военного бюджета США на 2021 финансовый год. Военную помощь Украине предоставят в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

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