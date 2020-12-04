Помощь ФОПам и работникам: Рада поддержала закон

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Верховная Рада поддержала законопроект президента Владимира Зеленского о социальной поддержке застрахованных лиц в связи с карантинными ограничениями из-за Covid-19.

За проголосовали 297 нардепов. За то, чтобы спикер Дмитрий Разумков немедленно подписал законопроект - 301, сообщает "Суспільне"

В объяснительной записке говорится:

обеспечить единовременные выплаты застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае усиления карантина, а также единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации;

в течение срока действия карантина и 6 месяцев после окончания обеспечить возможность получения господдержки малого и среднего бизнеса сферы общественного питания;

отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период;