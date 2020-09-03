Поляков рассказал новые подробности нападения на него

Поляков считает, что нападающий был не в себе. Фото: Facebook.com/anton.polyakov.98

Нардеп Антон Поляков считает, что атаковавший его человек якобы был не в себе.

Об этом член группы "За майбутнє!" рассказал в комментарии УНИАН.

"Действительно, около пяти утра было совершено нападение. Человек пытался дважды задушить, и несколько раз я получил по паре ударов в грудную клетку. Затем они (нападавшие, - Gazeta.ua) уехали. Были сначала на одной машине, а уехали на другой. Я вызвал полицию, составили протокол. Затем я поехал в больницу, там зафиксировали легкие телесные повреждения".

Он подчеркнул, что мотивы этого нападения ему не известны.

"Мотивов не знаю. Возможно, человек был просто неадекватен. Возможно, меня просто с кем-то перепутали, меня по имени никто не называл, а были только угрозы. Могут быть и другие версии".

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Поляков не связывает нападения со своей политической деятельностью.

"Исходя из того, что вообще происходит в стране, все можно связывать с политической деятельностью. Видите, кому-то машину сожгли, кого-то избили, кого-то догнали, кого-то - нет. Я надеюсь, что это просто совпадение и человек был неадекватный, и не более того".

На вопрос, что именно депутат делал в пять утра на месте нападения, Поляков ответил, что ждал такси.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства совершения нападения. Открыто уголовное производство.

Поляков пришел в парламент от партии "Слуга народа". 15 ноября 2019-го его исключили из фракции "Слуги народа" за неголосование за законопроекты фракции. 16 декабря того же года нардеп подал заявление о выходе из партии "Слуга народа". Утром 2 сентября в Шевченковском районе столицы неизвестные напали на нардепа и избили его.