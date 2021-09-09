Получателей посылок из-за рубежа Рада берет "под колпак"

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Власть готовит очередное "улучшение" для украинцев. С 1 февраля 2022 года планируется ввести сбор кодов ИНН из получателей международных почтовых и экспресс-отправлений. Под предлогом повышения эффективности борьбы с контрабандой, государство собирается тщательно отслеживать что и в каком объеме заказывают украинцы из-за границы.

Верховная Рада Украины планирует принять во втором чтении связанные законопроекты №4279 / 4278, зарегистрированные еще 28 октября 2020, некоторые нормы которых содержат откровенно противоречивые и можно сказать фатальные последствия для рынка украинской международной логистики.

Все без исключения экспресс-перевозчики и почтовые операторы в шоке и выступают единым фронтом чего не было практически никогда, сообщает "Прямий".

Компании уже выразили категорический протест. Новая Почта Глобал, Meest, представители крупнейших международных сетей DHL, Fedex, UPS, в том числе и государственная Укрпочта предупреждают, что законодательное нововведение приведет к токсичных для их имиджа рисков, в частности - возникновения операционных коллапсов, задержек доставки массового возврата товаров и увеличении сумм компенсации за не своевременно отправления. А главное - будет создан существенный риск утечки или преднамеренного слива персональных данных украинцев мошенникам.

Перевозчики и почтовики считают также, что инициаторы открыто лоббируют интересы крупного украинского ритейла, который неоднократно пытался ограничить покупки гражданами дешевых аналогов их товаров на международных площадках. В среднем, крупные украинские торговые сети устанавливают наценку на свои товары в размере от 200% до 500%.