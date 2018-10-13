Полторак уволился с военной службы, чтобы дальше быть министром

Степан Полторак будет гражданским министром обороны. Фото: УНІАН

Министр обороны, генерал армии Степан Полторак подал рапорт об увольнении с военной службы. Об этом в суботу заявил президент Петр Порошенко.

Президент сказал, что принял рапорт, сообщает УНН

Порошенко напомнил: в соответствии с требованиями Закона "О национальной безопасности Украины" с 1 января следующего года должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

"Закон, согласованный с нашими партнерами по НАТО, предусматривает возможность назначить Степана Полторака гражданским министром обороны после ухода с военной службы. Итак мое решение целиком и полностью соответствует букве и духу этого закона", - пояснил глава государства.

Увольнения с военной службы не является наказанием или свидетельством недостатков в работе, отметил президент.

Также Порошенко вручил Полтораку орден Богдана Хмельницкого I степени.

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Ранее иностранный советник Минобороны от США Стивен Сильверштейн заявлял, что гражданский министр обороны Украины, который по плану реформ должен возглавить ведомство, должен не только продлить преобразования, но и быть открытым.