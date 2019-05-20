Автор: ukrinform.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице министра после того, как Полторак отрапортовал на инаугурационной церемонии новому президенту Владимиру Зеленскому.

"Честь имею", - сказал Полторак.

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Степан Полторак возглавлял Министерство обороны с октября 2014-го. Это - креатура президента. Именно Верховный главнокомандующий подает кандидатуру на пост главы Минобороны, а Верховная Рада ее принимает.