Полторак готов отвечать, но призывает брать пример с Британии

Есть вероятность, что была закладка боеприпаса для подрыва хранилищ, говорит министр обороны Степан Полторак. Фото: УНІАН

Министр обороны Степан Полторак готов отвечать за состояние дел на складах боеприпасов. Но в то же время говорит: на арсенал возле Ични была осуществлена атака. Об этом он заявил на заседании правительства.

"Почему-то так бывает, что в Великобритании во время химической атаки России, я уже не говорю о террористических актах, объединяется правительство, парламент, общество. И всегда виноваты те, кто осуществлял эту атаку. Очень тяжело смотреть наши телевизионные передачи, где главная задача "экспертов" - найти крайнего, "расстрелять", "посадить".

Еще раз говорю: эта проблема не одного дня. Ответственность лежит на мне, проходящих службу, тех, кто создают армию. Но перекладывать вину только на нас... Мы готовы отвечать, но давайте объединяться для того, чтобы поддержать друг друга. У меня лично нет никаких сомнений, что это были атаки на наши хранилища.

Параллельно есть угрозы на линии соприкосновения, сегодня есть погибший и раненый, количество обстрелов доходило до 40. Сегодня было применение артиллерии, чего не было давно", - сказал министр.

"Опросили весь личный состав. Первые 3 взрыва были одновременно, сразу на 3 хранилищах. После этого произошло еще 6 взрывов на различных хранилищах. Причем это происходило по всему периметру. Это происходило, на наш взгляд, чтобы не дать возможности эффективно бороться с событием и локализовать распространение подрывов снарядов и боеприпасов. Есть вероятность, что была закладка боеприпаса для подрыва хранилищ", - отметил он.

Сейчас каждые 3 минуты раздается взрыв, сообщил Полторак.

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На 6 военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв и начался пожар под утро 9 октября. Людей срочно эвакуировали. Дороги закрыли для всех видов транспорта. Для безопасности - ограничили воздушное пространство. В течение дня каждую секунду взрывалось по 2-3 снаряда, вечером интенсивность уменшилась. Пожар удалось локализовать. Среди основных версий ЧП - работа российской диверсионной группы.