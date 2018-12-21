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пятница, 21 декабря 2018 13:15

Полтавчане обсудили причины роста газовых тарифов и долги Тимошенко

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Почему Юлия Тимошенко несет ответственность за повышение газовых тарифов - об этом говорили в Полтаве участники Круглого стола "Что объединяет государственный долг Украины и цену на газ для населения?", организованного Всеукраинским движением против политической коррупции "Под контролем".

Как свидетельствует статистика внешних заимствований, активно Государственный долг Украины начало наращивать правительство под руководством Юлии Тимошенко. К примеру, в 2007 году заимствования Украины выросли с 54 млрд долл. США до почти 80 млрд долл, а в 2008 году превысили 100 млрд долл. США. Николай Азаров, возглавлявший правительство в 2010 году, добавил к госдолгу еще более 17 миллиардов долларов США.

 
 

После смены власти началось сокращение государственного долга. В частности, правительство под руководством Яценюка и Гройсмана позаимствовало лишь 3 млрд 60 млн долл. США. По состоянию на 2018 год внешний долг Украины составляет более 116,5 миллиардов долл. США. В следующем году на обслуживание долгов Украина должна потратить 145 млрд грн.

10 лет назад под обязательством повысить тарифы на газ до уровня рыночных подписалась глава Кабмина Юлия Тимошенко. Поэтому украинское правительство в конце концов должно выполнять обязательства, зафиксированные в Меморандуме с МВФ в 2008 году, напомнили эксперты.

"Пламенные заявления о том, что можно снизить цену на газ вдвое - это голый популизм. К сожалению, те десятки миллиардов долларов кредитов, которые Украина наодалживала, начиная с 2007 года, обеспечили структурные реформы, энергосбережения и развитие собственной добычи газа. Зато миллиарды долларов перечислялись на счета Газпрома в качестве оплаты за газ, купленный по контрактам Тимошенко-Путина", - говорит политолог Ростислав Балабан.

Ситуацию можно улучшить только одним путем - существенно сократить потребление газа, внедрив меры энергоэффективности, убеждены специалисты. "Сегодня из-за устаревших сетей, как говорится, "в трубу" вылетает более трети энергоносителей. Мы должны устанавливать счетчики, мы должны проводить четкий учет энергоресурсов и все возможные меры энергоэффективности", - говорит заместитель председателя Шевченковского районного в г. Полтава совета Сергей Савченко.

Эксперты также обратили внимание участников круглого стола на то, что конечную стоимость тарифов формируют именно органы местного самоуправления, а не центральная власть. "Коммунальные тарифы - это зона ответственности всех ветвей власти, а не только Кабинета Министров. Я хочу обратиться к местным руководителям: прекратите популизм, берите ситуацию в свои руки, начните энергосбережения, сформируйте свою обоснованную часть тарифа - и несите свою часть ответственности", - убежден Ростислав Балабан.

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