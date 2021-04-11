Польша работает над усилением давления на РФ

Председательство в ОБСЕ Польша использует для деэскалации войны в Донбассе. Фото: pexels.com

В Польше активно работают над усилением санкций в отношении России за агрессивные действия против Украины.

"Наше беспокойство, так же как и союзников, вызывает сосредоточение российских войск вблизи украинских границ, в том числе в оккупированном Крыму и на Черном море", - говорится в сообщении МИД Польши.

Свое будущее председательство в ОБСЕ Польша планирует использовать для деэскалации войны на Донбассе. В МИД говорят, что напряжение увеличивают военные учения, которые в апреле должны состояться в разных частях России.

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"Польша активно поддерживает и инициирует меры, которые укрепляют международное давление на Россию в рамках ЕС, ООН или ОБСЕ. Мы также активно поддерживаем военную адаптацию НАТО и Украины", - добавили в МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров грубо отреагировал на санкции со стороны США и назвал линию Вашингтона в отношении страны-агрессора "тупой". Об этом он заявил во время пресс конференции в Нур-Султане с главой МИД Казахстана Мухатором Тлеуберди.