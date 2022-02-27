Польша отправит поезд для перевозки раненых из Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3078
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 15336
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 78547
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7209
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4086
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 5841
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 756
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1053
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4743
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 828
Фото
Все фото
1
60
5
3
11
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Видео
Все видео
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко
"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 14634
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 8010
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4905
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 891
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2844
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 2007
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
воскресенье, 27 февраля 2022 12:59

Польша отправит поезд для перевозки раненых из Украины

  Комментировать
Польша отправит поезд для перевозки раненых из Украины
Поезд будет доставлять украинских раненых, пострадавших в результате военных действий РФ против Украины. Фото: УП

Польша пришлет специальное влечение для перевозки раненых из Украины в различные больницы Варшавы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис координатора министра спецслужб Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Есть чем бомбить: Украине прислали мощные ракеты

"Польша не забывает о помощи Украине. Мы запускаем поезд для раненых, пострадавших в результате военных действий России против Украины", — написал пресс-секретарь координатора министра спецслужб Станислав Жарин в Twitter.

Страны мира готовы помогать Украине бороться против российской агрессии – деньгами, поставками оружия, санкциями. Кто как предлагает нашей стране помощь – Gazeta.ua собрала последнюю информацию.

Российские муниципальные депутаты подписывают письмо с осуждением войны против Украины. Документ "Против войны" с 10:00 24 февраля подписали уже 252 депутата.

26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша отправит поезд для перевозки раненых из Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 129202
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 99093
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 78547
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП 2 Просмотров: 60418
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов Просмотров: 52537
Политика
Украина подала иск против России в Гаагу - Зеленский
Украина подала иск против России в Гаагу - Зеленский
"Вас не звали" — генпрокурор Украины обратилась к россиянам и Путину
"Вас не звали" — генпрокурор Украины обратилась к россиянам и Путину Просмотров: 594
Есть чем бомбить: Украине прислали мощные ракеты
Есть чем бомбить: Украине прислали мощные ракеты Просмотров: 3069
"У врага осталась одна-две попытки" - Офис президента
"У врага осталась одна-две попытки" - Офис президента Просмотров: 27450
Украина не будет договариваться с Кремлем в Беларуси - Никифоров
Украина не будет договариваться с Кремлем в Беларуси - Никифоров Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
14
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
8
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
7
Зеленский опять предложил Путину переговоры
2
Русский враг преодолел оборону Херсона и прорвался сквозь Антоновский мост
2
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Голосов: 2398
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть