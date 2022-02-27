Польша отправит поезд для перевозки раненых из Украины

Поезд будет доставлять украинских раненых, пострадавших в результате военных действий РФ против Украины. Фото: УП

Польша пришлет специальное влечение для перевозки раненых из Украины в различные больницы Варшавы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис координатора министра спецслужб Польши.

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"Польша не забывает о помощи Украине. Мы запускаем поезд для раненых, пострадавших в результате военных действий России против Украины", — написал пресс-секретарь координатора министра спецслужб Станислав Жарин в Twitter.

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