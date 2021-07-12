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Польша и Литва поддержали европейские интеграционные стремления Украины

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Польша и Литва поддержали европейские интеграционные стремления Украины
Стороны согласились с необходимостью поддержать украинский на этом пути и предложить четкую европейскую перспективу. Фото: пресс служба президента Литвы

Президенты Литвы и Польши обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и новые вызовы стабильности региона: увеличение потоков нелегальных мигрантов и непредсказуемое поведение белорусского режима, агрессивную политику России в отношении соседних стран. Об этом информируют в пресс служба президента Литвы Гитанас Науседа, передает УНН.

На встрече также обсуждались результаты саммита НАТО, ответ на обучение ZAPAD 2021, энергетика и кибербезопасность. Вопросу Беларуси уделено много внимания. Литовский лидер подчеркнул необходимость немедленного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения незаконных миграционным потокам из Беларуси.

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"Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия", - сказал он.

Президенты Литвы и Польши обсудили отношения со странами Восточного партнерства, обратив особое внимание на европейские интеграционные стремления Украины. Они согласились с необходимостью поддержать украинцев на этом пути и предложить четкую европейскую перспективу.

Президент Польши Анджей Дуда по случаю годовщины Волынской трагедии призвал строить хорошие отношения с украинцами "на основе правды и современных стремлений".

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Дата
12
июля

Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

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