Польша и Литва поддержали европейские интеграционные стремления Украины

Стороны согласились с необходимостью поддержать украинский на этом пути и предложить четкую европейскую перспективу. Фото: пресс служба президента Литвы

Президенты Литвы и Польши обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и новые вызовы стабильности региона: увеличение потоков нелегальных мигрантов и непредсказуемое поведение белорусского режима, агрессивную политику России в отношении соседних стран. Об этом информируют в пресс служба президента Литвы Гитанас Науседа, передает УНН.

На встрече также обсуждались результаты саммита НАТО, ответ на обучение ZAPAD 2021, энергетика и кибербезопасность. Вопросу Беларуси уделено много внимания. Литовский лидер подчеркнул необходимость немедленного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения незаконных миграционным потокам из Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Люблинский треугольник" поддержал членство Украины в ЕС и НАТО

"Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия", - сказал он.

Президенты Литвы и Польши обсудили отношения со странами Восточного партнерства, обратив особое внимание на европейские интеграционные стремления Украины. Они согласились с необходимостью поддержать украинцев на этом пути и предложить четкую европейскую перспективу.

Президент Польши Анджей Дуда по случаю годовщины Волынской трагедии призвал строить хорошие отношения с украинцами "на основе правды и современных стремлений".