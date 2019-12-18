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среда, 18 декабря 2019 19:48

Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн

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Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Правительство - это чиновничья элита, напоминает Николай Давидюк.

Половина членов правительства Алексея Гончарука - неэффективны. Под ответственность президента Владимира Зеленского в Кабмин "напихали" персонал, который имитирует из себя министров.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"Зарплата министра должна быть $10 тыс (свыше 234 тыс. грн). Нужна общеевропейская зарплата, чтобы не воровали.

Потому что получается так, что дешевый министр очень дорого обходится государству. Вспомним правительство при Януковиче, Порошенко. Некоторые министры-долларовые миллионеры могли сами выплачивать всему министерству зарплату. Не жили на зарплату. Воровали, обогащалось за счет государства.

Честный человек будет честно работать на нормальную официальную менеджерскую зарплату - чтобы и отложить деньги можно и достойно жить. Принимать государственные решения и приносить пользу Украине. Высоких зарплат не надо бояться, они должны быть конкурентоспособны на восточноевропейском рынке.

При этом брать на работу людей, которые дотягивают быть министром. Не за популистскими квотами - этот сказал этого, тот - того. Половина нынешних министров не стоит даже 18 тысяч гривен. Не дотягивают по своим навыками и знаниями. Если их выставить на Work.ua, то некоторые бы работы не нашли. Таких надо отправить в отставку.

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Правительство должно объяснять гражданам, почему чиновничьи зарплаты должны быть высокие. Руководитель Укрзализныци Бальчун при правительстве Гройсмана имел зарплату около миллиона гривен - $40 тыс. Он за год сделал УЗ прибыльной на 300 млн. Будто бы немного. Но перед тем было минус 15 млрд грн. Показал эффективность, потому что сэкономил миллиарды. Есть ли смысл держать такого чиновника? Да. И население будет довольно.

А есть еще такие случаи, когда чиновник ту карточку никогда не снимал. Получает свою "зарплату" в конвертах, откатах. Приобрел себе три дома на Лазурном берегу. И только думает: как легализовать деньги, чтобы потом не попасться в НАБУ или ГБР.

Правительство - это чиновничья элита. Те, кто там работает, должны быть суперэффективными. Делать лучший результат для страны. В Украине пока такового не появилось. Просто под ответственность президента напихали персонал среднего менеджерского класса, которые имитируют, что они министры", - говорит Николай Давыдюк.

Ранее министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его зарплата составляет всего 18 тыс. грн, и ему ее хватает разве что на такси.

Тем временем журналисты опубликовали министерское предложение Кабинету министров начислить Милованову 1630% премии, или 271 тыс. грн.

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