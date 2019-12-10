Министру Милованову за месяц насчитали 236 тыс. грн премии

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

Таким образом, заработная плата Милованова за ноябрь может составить 271 тыс. грн, посчитали журналисты.

Министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову насчитали 236 тыс. грн премии за ноябрь.

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