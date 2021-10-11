Полный запрет артистов из России: завтра будут пикетировать СНБО

Ждем решения президента и СНБО. Фото: @ANTSngo

Во вторник, 12 октября, в 11:00 под стенами Совета национальной безопасности и обороны состоится пикет с требованием полного запрета в Украине концертов российских артистов.

Организаторы приглашают граждан на акцию, которая состоится в Киеве на ул. Болбочана, 8. Добраться можно от метро "Печерская".

Требование - немедленно запретить концертную деятельность артистов страны-агрессора до восстановления суверенитета Украины над Крымом и Донбассом.

Петиция с таким требованием набрала 25 тыс. голосов, напоминают.

"Теперь ждем решения президента и СНБО под стенами СНБО!", - говорится в анонсе.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.