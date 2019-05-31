Опубликовали полный текст стенограммы встречи Зеленского с председателями фракций. Фото - president.gov.ua

На сайте президента Украины в четверг, 30 мая, обнародовали стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.

В сообщении пресс-службы президента говорится, что опубликовано стенограмму "в связи с многочисленными запросами".

Встреча началась с небольшого спора между президентом Зеленским и спикером Рады Андреем Парубием. В частности, Парубий обратился к главе государства с просьбой объяснить основания для роспуска парламента. Также состоялась перепалка с Олегом Ляшко, которого не пустили с прямой трансляцией на встречу.

Полный текст стенограммы (на языке оригинала)

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Зеленський В. О.: - Доброго дня всім! Сідайте, будь ласка. Мені здається, що трішки холодно. Так, а як тепліше зробити?

Парубій А. В.: - Ніхто не обіцяв, що буде легко. (Сміх у залі).

Зеленський В. О.: - Легко розпочали, я вважаю, що легко і закінчимо. По-перше, дуже дякую, що ми всі зібралися тут. Хотілося б зустрічатися частіше і в більш демократичній атмосфері. Тобто, ми будемо розглядати питання дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Хочеться послухати вашу думку. Вчора у нас було дуже багато зустрічей. Виглядаю я гірше за вас і я вас вітаю, у нас було 30 зустрічей і це питання ми теж підіймали. Ми розмовляли з європейцями, з американцями, з послами. Знаємо їх думку, хочеться вислухати вашу думку. Голова Верховної Ради України, Андрію Володимировичу, будь ласка.

Парубій А. В.: - У нас відбуваються офіційні консультації. Ці офіційні консультації відкріті. Направду я візьму перше слово. Ви вчора оголосили з трибуни Верховної Ради, що Ви розпускаєте коаліцію. Це звучало гарно, дякую. І справді в мене є питання до вас.

Зеленський В. О.: - Я не говорив, що я розпускаю коаліцію.

Парубій А. В.: - Вибачте, Верховну Раду. І у мене є питання швидше до Вас, а на підставі чого це відбувається?

Ляшко О. В.: - Володимире, я хочу на консультацію, дайте команду вашій охороні пропустити мене на консультацію з Президентом. Репліка: - Це голова фракції Олег Ляшко.

Парубій А. В.: - Я розумію, що запросили його Ви, то ви і приймайте рішення.

Ляшко О. В.: - Ви порушуєте Конституцію... (діалог в залі).

Парубій А. В.: - Отже, я свою думку завершу. Згідно Конституції України, власне я маю з собою Конституцію України, є три умови, за яких може відбутися розпуск парламенту. Перша з них, це коли протягом 30 днів місяця не була сформована нова коаліція. Це, якщо протягом 60 днів не був призначений новий Уряд, відповідно попередній був відправлений у відставку. І третя передумови – це коли протягом 30 днів Верховна Рада України не змогла зібратися на свої пленарні засідання. Я, станом на зараз, не бачу жодної конституційної підстави для Указу про розпуск парламенту. На зараз, більш того, ми перебуваємо в процесі конституційному консультацій по створенню нової коаліції. І у тих консультаціях бере участь багато фракцій, які тут присутні. Я не знаю яким чином завершуватися ці консультації, але цей процес розпочався 17 травня і згідно Конституції він має тривати до 17 червня. Фактично тоді ми можемо і будемо мати підстави для проведення консультацій з приводу передчасних виборів. Я в даному випадку хочу говорити як людина, яка опирається на законну Конституцію. Я розумію, що є суспільний запит. І суспільна доцільність..

Зеленський В. О.: - Це найголовніше.

Парубій А. В.: - Ні, Закон найголовніше. Я вважаю, що найголовніший Закон. Ви знаєте, що після Майдану був, наприклад, суспільний запит, щоб тих, що голосували за 16 січня щодо них були суспільні запити специфічні. Але бійці самооборони їх захищали, захищали кожного з них від юрби, тому що ми розуміли, що є державні інституції і якщо ми тільки відійдемо від букви Закону, від букви Конституції, тут же...

Ляшко О. В.: - Доброго дня, я можу десь зайняти крісло?

Зеленський В. О.: - Обов'язково.

Ляшко О. В.: - Дякую. Чі на лідера фракції не розрахували?

Зеленський В. О.: - Розрахували, будь ласка, сідайте.

Ляшко О. В.: - Будь ласка, куди?

Зеленський В. О.: - Зараз знайдемо.

Ляшко О. В.: - Чи можу я спитати, чому Ви заборонили, щоб була пряма трансляція в ефірі? Ваша охорона мене не пропустила.

Зеленський В. О.: - У нас зараз іде трансляція.

Ляшко О. В.: - Пряма трансляція?

Зеленський В. О.: - Ні, не пряма.

Ляшко О. В.: - У мене, Володимире, питання є до Вас.

Зеленський В. О.: - Можна Андрій Володимирович закінчить, а потім Ві. Чи Ви, вибачте, не поважаєте спікера?

Ляшко О. В.: - Володимире, я поважаю Вас і спікера, я хочу задати просте питання, чому Ви дали своїй охороні команду не пропускати...

Зеленський В. О.: - Я не давав ніяких команд.

Ляшко О. В.: - Там дивилося 8 тисяч людей. Я абсолютно впевнений, що всі вони хочуть почути вашу позицію, побачити у прямому ефірі, а не записи змонтовані. І вони мають на це право. Я хочу Вас як новообраного Президента спитати, чому Ви дали команду охороні не пропускати мене, вони щойно билися зі мною.

Зеленський В. О.: - Вас били?

Ляшко О. В.: - Так, коли я намагався пройти, вони мене відштовхували, вони мене били, вони забрали в мене телефон. Я повідомляю, якщо Ви мабуть про це не знаєте, я повідомляю Вам про цей факт. І прошу вас..

Зеленський В. О.: - Я розберуся з цим питанням.

Ляшко О. В.: - Я прошу Вас, дякую, що Ви розберетеся, я прошу Вас, пане Володимире, дати команду охороні, повернути мені телефон і включити пряму трансляцію наших консультацій. Це перше. Я прошу у Вас відповіді. Верніть мій телефон.

Зеленський В. О.: - Я не забирав у Вас телефон.

Ляшко О. В.: - Мій телефон забрала ваша охорона. Верніть мій телефон. Я можу розраховувати, що мій телефон Ви мені повернете, Ви не заперечуєте проти того, щоб ці історичні для країни консультації ішли в прямому ефірі.

Зеленський В. О.: - Олег Валерійович, Ви з будь-якого приводу робити історичний момент.

Ляшко О. В.: - Так само як і Ви.

Зеленський В. О.: - Дуже дякую. Ви ж мене подали напругу.

Ляшко О. В.: - Володимире, я можу свій телефон забрати? Верніть мені телефон. Дайте команду охороні.

Зеленський В. О.: - Я хочу, щоб Ви тут не роздавали нікому команди зараз, Олегу Валерійовичу, я хочу дослухати спікера Верховної Ради України.

Ляшко О. В.: - Пане Володимире, я прошу Вас дати команду охороні повернути мій телефон.

Зеленський В. О.: - Дуже дякую.

Ляшко О. В.: - Шановні колеги, я лідер фракції, я прошу вашої солідарності. Ми ж говоримо про відкритість. Хто боїться відкритих трансляцій? Хто боїться того, щоб українці бачили, що відбувається? Володимире, Ви вважаєте нормальним забрали телефон, відштовхнули від дверей, не пускають на консультацію – Ви мене запитали, на ці консультації, Ви казали про відкритість влади.

Зеленський В. О.: - Так.

Ляшко О. В.: - Я Вам допомагаю робити відкритість влади.

Зеленський В. О.: - Дуже дякую.

Ляшко О. В.: - Ви в замін забрали в мене телефон і вдарили добре по руці. Нічого переживемо, не сахарні. Я прошу дайте команду, не починайте своє президентство із порушення Конституції і порушення прав громадян. Ви гарант Конституції.

Зеленський В. О.: - Так.

Ляшко О. В.: - Я прошу дайте команду, верніть мій телефон, будь ласка. Це моя приватна власність, яку в мене свавільно у Вас тут позбавили, верніть мій телефон. Я Вас дуже прошу, верніть мій телефон і включимо пряму трансляцію. Я хочу, щоб українці бачили Вашу позицію, для кожного українця це важливо, Вас розібрали мільйони людей, вони хочуть знати Вашу позицію. Я хочу, щоб вони бачили мою, крім того я пам'ятаю Ваші слова, що Ви всі зміните, давайте починати мінятися. Не знімайте годинники коли до Вас приходять, тут немає записуючих пристроїв і не забирайте...

Зеленський В. О.: - Андрій Володимирович з годинником, я бачу всі з годинниками.

Ляшко О. В.: - На охороні знімали. І не забирайте телефони, віддайте мій телефон, будь ласка.

Зеленський В. О.: - Дякую Вам, Ваша думка для нас дуже цікава.

Ляшко О. В.: - Дякую, віддайте мій телефон.

Зеленський В. О.: - Я передаю слово Андрію Володимировичу, якщо можна.

Ляшко О. В.: - Андрію Володимировичу, з Вашого дозволу я все-таки хочу, щоб мені повернули мій телефон. Шановні колеги, парламент розпущений, вам не має куди спішити, але тут ідеться про...

Зеленський В. О.: - Парламент не розпущений.

Ляшко О. В.: - Розпущений, Ви вчора про це заявили. Я взявши Ваш історичний виступ, який з великою увагою прочитавши тричі. Пане Володимире, перед тим як перейти до консультації, я прошу Вас дати Вашій команді охороні повернути мій телефон. Ви не маєте права забирати в мене телефон. Порошенко так не робив як Ви, Порошенко телефон у мене не забирав. Я прошу Вас дати команду віддати мій телефон.

Зеленський В. О.: - Дуже дякую.

Ляшко О. В.: - І я Вам дякую. Дайте команду, верніть мій телефон. Іра, вибач, тобі тільки що не били, а мене отам двоє "мордоворотів" тягали і забрали телефон. Я Вас прошу, я дуже прошу Вас спокійно, толерантно, з повагою до новообраного президента – дайте своїй команді охороні повернути забраний у мене телефон. І включіть будь ласка ті, що зараз відбувається в цьому залі, це історичні події, які впливають на життя кожного українця.

Зеленський В. О.: - У нас консультації, ми можемо їх продовжити чи ні?

Ляшко О. В.: - Володимире, це консультації, які тягти за собою вплив на долі мільйонів українців, я наполягаю на тому, щоб Ви включили стенограму засідання наших зустрічей, щоб всі, хто говорити кожен із учасників велося під стенограму для архіву, для нащадків, для дослідників і крім того, я наполягаю на прозорості – це ті, що Ви обіцяли на виборах, дайте людям прозорість. Включіть із цієї кімнати, де приймалися корупційні рішення, переключіть прозорість, приберіть звідси корупцію, не ховайтеся від людей.

Зеленський В. О.: - Я не ховаюся.

Ляшко О. В.: - Включіть пряму трансляцію, включіть пряму трансляцію, там стояти десятки камер і всі хочуть знати про що ми з вами тут говоримо. Я наполягаю на тому, щоб Ви включили пряму трансляцію, щоб мільйони українців бачили Вашу позицію і позицію кожного тут присутніх. Ви не маєте права ховатися від людей. Ви не маєте права робити те, що тут робилося, я Вам скажу що тут робилося, тут приймалися дуже погані рішення, Ви не ту кімнату розібрали для прийняття позитивних рішень. Включіть перше прозорість, прозорість – оце буде запорука подолання корупції. А Ви з чого починаєте? А Ви забрали телефон.

Репліка: - Давайте працювати. Ми не можемо слухати одного лідера фракції, у всіх рівні права.

Ляшко О. В.: - Віталій, у тобі не забирали телефон? У мене забрали. Володимире, віддайте телефон і стенограма. Колеги, я прошу, Андрію Володимировичу, я звертаюся до Вас, як до Голови парламенту, ми не почали ще офіційні консультації.

Репліка: - Ми залишили всі телефони і ми завжди приходили до Президента і позбавляли телефони. Це завжди було так. Є регламент певний якийсь.

Ляшко О. В.: - Андрію Володимировичу, я звертаюся до Вас як до Голови парламенту наполягати на тому, по-перше, в Конституції написано "консультації з Головою парламенту і лідерами фракцій". І лідер фракції кожний тут рівний – раз. Друга – я прошу Президента України...

Зеленський В. О.: - Я хочу, щоб Ви перестали просто говорити, ми передали слово Голові Верховної Ради Андрію Парубію і на цьому закінчили, будь ласка. Це ж не Верховна Рада.

Ляшко О. В.: - Пане Володимире, я хочу перестати говорити, я прошу Вас...

Зеленський В. О.: - Я ж Вас почув, коли люди просять, а не наполягають, просять – їм відповідають людям. Я Вам відповідаю, Олег Валерійович.

Ляшко О. В.: - Пане Володимире.

Зеленський В. О.: - Я знаю, хто я, не треба казати стільки.

Ляшко О. В.: - А я знаю хто я.

Зеленський В. О.: - Пане Ляшко, Ви сказали: "Я прошу Вас", я почув Вас.

Ляшко О. В.: - Я прошу Вас повернути телефон і включити трансляцію, зробіть це.

Зеленський В. О.: - Я Вам відповідаю – я ж почув Вас. Ні, Ви ж просите чи зробіть це?

Ляшко О. В.: - Зробіть це.

Зеленський В. О.: - Ви ж попросили, чи Ви мені даєте вказівку, що мені робити?

Ляшко О. В.: - Я Вас прошу зробити це, це перше. Одного...

Зеленський В. О.: - Не потрібно одного і третє, Олеже Валерійовичу. У нас є Голова Верховної Ради, давайте йому передаємо слово.

Ляшко О. В.: - У нас є Голова Верховної Ради, у нас є лідери фракцій, у нас є високоповажний президент України. Я прошу президента України дотримуватися вимог Конституції України. Ви зібрали нас не на приватну вечірку, Ви зібрали нас для консультацій щодо розпуску парламенту. Я наполягаю на тому, щоб ця зустріч йшла під стенограму, щоб ця зустріч фіксувалася, щоб кожен учасник зустрічі виступивши...

Зеленський В. О.: - У нас фіксується зустріч.

Парубій А. В.: - Можна два слова? Якби це було би в Голови Верховної Ради України, Ви мали би від мене повноважну відповідь, але зараз ми в гостях.

Ляшко О. В.: - У Вас би такого не було.

Парубій А. В.: - У мене є прохання, зараз Ви звернулися до Володимира Олександровича з проханням, щоб була пряма трансляція. Він не відповів згодою, він на це має право, це його позиція, він на це має право. І тому я пропоную, перше, вияснити чи справді ведеться стенограма. Я думаю, будь-хто з працівників, які тут є присутні, вам зараз просто скажуть технічно ведеться вона чи не ведеться. Я думаю цього є достатня.

Зеленський В. О.: - Ми знаємо, що вона ведеться. І Ви на початку своєї промови подали напругу на мене, я Вам відповів: "Так ведеться", будь ласка.

Парубій А. В.: - Цей з'єднання ясований момент. І з цього моменту ми переходимо до консультацій. Ви сказали свою позицію і я вважаю, що це неправильно, коли до голови фракції застосовується сила, я вважаю це неприйнятним за будь-яких обставин і будь-яких умов. Скажімо ніколи, наголошую ніколи у Комітеті Верховної Заради такого бути не могло. І не те, що не було, бути не могло. Я продовжую свою думку і я вважаю, що завершу свою думку. Я вважаю, що політична доцільність це важливий момент, він застосовувався дуже часто і в нашій історії сто років тому, коли прийшли більшовики, і він застосовувався і протягом триста років, але закон, є ключовий момент для прийняття цих рішень. І коли гарант Конституції у перший день може чинити дії, які порушують Конституцію, це може мати дуже погані наслідки для держави в цілому. Я, пане Володимире, чи Вам говорили про те, що має бути повага до інституції, має бути повага до закону і це, мені здається, очевидна річ, бо на червоне світло треба стояти, а на зелене треба їхати, тому що так зазначено в законі, тому що не можна робити антизаконних дій, бо це неправильно, воно породжує дуже багато прецедентів. Я це усвідомлюю, що з моменту, коли буде підписаний Ваш Указ, фактично вибори є неминучими і повірте тоді ніхто не боїться, ніхто не боїться виборів. Ми чесно йшли, кожен по-своєму, мені не соромно за жоден день своєї роботи. І я знаю, що ніякий судовий позов не може їх зупинити. Бо судовий позов може бути поданий, але він буде розглянутий судом по суті вже тоді, коли буде сформована нова Верховна Рада України. І тому я цілковито усвідомлюю, що Ваш Указ може бути підписаний, але я питаюся Вас: "Пане президенте, на підставі чого Ви плануєте підписати Указ про розпуск Верховної Ради України? На основі чого Ви робите публічну заяву про те, що Ви розпускаєте Верховної Ради України?"

Зеленський В. О.: - Дуже Вам дякую!

Ляшко О. В.: - Можна по ходу ведення, пане Вас? У Конституції України написано – стаття 90, пане президенте, стаття 90 Конституції України написано; "Президент.."

Репліка: - Повноважений.

Ляшко О. В.: - Ні не "Повноважений", якщо до права Президента розпускати парламент, це дуже важливо. я хотів про інше сказати. Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій Верховної Ради України. У мене по процедурі питання нашої зустрічі скажіть, будь ласка, в якості кого за цим столом, де ідуть консультації, присутня, вибачте я не знаю як ваше прізвище? Як Вас звати і хто Ви? Представтесь будь ласка, хто Ви є, яку Ви займаєте посаду і яке Ви, відповідно до статті 90 Конституції України берете право у консультаціях про розпуск Верховної Ради? Я, пане президенте, можу задати це питання? Хто за цим Столом крім Вас і лідерів фракцій ще бере участь у цих консультаціях? В Конституції України вказано вичерпний перелік осіб, які мають право на участь у цих консультаціях – Голова парламенту, Перший заступник Голови парламенту, заступник Голови парламенту і лідери фракцій. Жодної іншої особини тут не вказано. Я дуже сподіваюся, що після Вашої інавгурації, у нас почнеться ера дотримання Конституції і законів України. Тому я прошу представити всім нам особу, яка сидить за цим Столом, яка є її посада, в якому статусі ця особа бере участь у консультаціях і чи відповідає це Конституції?

Зеленський В. О.: - Дуже дякую! Будь ласка, Андрію.

Богдан А. Ї.: - Моє прізвище Богдан, звати мене Андрій. Я на даний час є Радником Президента України з правових питань. Я надаю йому консультативну допомогу з питань юридичних і політичних. Пан Президент має право визначати коло осіб, які знаходяться в даній кімнаті, в тому числі і технічний персонал, до якого на даний момент, я відношусь. Олег Валерійович, у нас дуже обмежений час на проведення консультацій.

Ляшко О. В.: - Закон нам не регламентує годину.

Зеленський В. О.: - У нас просто обмежений час.

Богдан А. Ї.: - Дозвольте мені закінчити, я Вас не перебивав, майте повагу навіть до технічних працівників.

Ляшко О. В.: - З великою повагою.

Богдан А. Ї.: - У нас питання розглядається суто юридично і передбачено Конституцією. Чи можемо ми не виясняти фамілії цього технічного персоналу, який тут знаходиться.

Ляшко О. В.: - Пане Андрію, можемо. І тоді в мене питання до Президента. Чи є Ваш Указ про призначення пана Богдана Вашим Радником? Чи є його офіційний статус? Якщо ні, у мене велике прохання до Вас нехай пан Богдан залишить Стіл для консультацій. Відповідно до Конституції України в консультації беруть участь вичерпний перелік осіб, ніхто інший не має права. Якщо це Ваш технічний персонал, будь ласка він сидять Ваші помічники, нехай там займаються. За Столом із Президентом із лідерами фракцій сидять люди, в яких немає жодного юридичного статусу, немає жодного оформленого документа і це є порушення Конституції. Я наполягаю на тому, щоб ми дотримувались Конституції. І участь у консультаціях брали виключно ті особини, які вказані в статті 90 Конституції України. Пане президенте, я можу від Вас розраховувати, що ви виконаєте вимогу Конституції і будете проводити консультації з нами, а не з Вашим радником?

Зеленський В. О.: - Олег Валерійович, ми поважаємо Вашу думку, я поважаю моїх радників і поважаю членів моєї команди. У нас зараз зустріч з приводу консультації, я до речі з Вами консультацію вже в коридорі провів. Я Вас живити, а Ви мені сказали, що в принципі Ви не проти, правильно Ви сказали чи Ви проти?

Ляшко О. В.: - Це не були консультації.

Зеленський В. О.: - Ви встановлюєте технічну формальність консультацій, що ми повинні сидіти за Столом? Ми можемо сісти там просто на стільці з моєю командою чи на дивані, чи можемо встати.

Богдан А. Ї.: - Конституцією не передбачено порядок і формат проведення консультацій.

Ляшко О. В.: - Пане Володимире, я вважаю, що найкращий формат проведення консультацій в прямому ефірі і в присутності мільйонів людей. Отам на Банковій перед телекамерами, тому мені Ваші столи нетреба. Я наполягаю на тому, щоб людина, яка не займає жодного офіційного статусу на даний момент, щоб вона не брала участі в консультаціях, це порушення процедури.

Зеленський В. О.: - Дуже дякую. (Діалог в залі).

Парубій А. В.: - Друзі я скажу таку річ. Давайте не знищувати до кінця державні інституції. Це дуже важливо. Ми зайшли в дуже небезпечний тент, дуже небезпечний тент зневаги до всіх державних інституцій. Я не буду говорити, хто тент починав, давайте його не продовжувати друзі. Я Вам щиро кажу, колеги, країна в часі війни. І сьогодні вона перебуває в пасивному стані. У будь-який момент, в будь-який день, вона може перейти в стан гарячої фазі. Ми можемо бути політичними опонентів, ми можемо вести дискусії, але в мене велике прохання до всіх – ми маємо чітко усвідомлювати, що є інституції держави. У найважчі дні і ночі Майдану я особисто захищав працівників правоохоронних органів, а потім через кілька місяців ми з ними стояли пліч-о-пліч на блокпостах. Повага до інституцій один із ключових моментів існування держави. Ми можемо опонувати, ми будемо опонувати, але я дуже прошу не донищувати наші інституції, а зараз перейти до дискусії.

Зеленський В. О.: - Давайте, будь ласка.

Парубій А. В.: - І моє прохання і до Вас, Олегу Валерійовичу, почуйте мене.

Ляшко О. В.: - Тобто, Ви не заперечуєте, коли сторонній на консультації.

Геращенко І.В.: - Шановний пане Олеже, дозвольте, будь ласка, іншим учасникам консультацій продовжити цю дискусію. Шановні колеги, я дозволю собі на дві хвилини відхилитися від ключової тими сьогоднішніх консультацій, альо ця тема надзвичайно важлива, тім більше вона прозвучала у вашій інавгураційній промові, пане Володимире, вчора. Для мене це були ключові слова і я думаю, що всі колеги тут мене підтримають, зокрема мова йшла про звільнення військових полоненних, і звільнення територій. Ви знаєте, в цьому кабінеті насправді приймалося дуже багато надзвичайно важливих речей. В тому числі саме в цьому кабінеті узгоджували всі питання, що стосувалися звільнення українських заручників, політв'язнів і військовополонених. Сьогодні, до речі, 55 років Миколі Карпюку, це один із наших політв'язнів Кремля, у нього теж є маленький син підліток зараз і вже більше 4,5 років він чекає батька, який знаходиться у Володимирському централі. Вчора насправді РФ вустами свого Міністра закордонних справ пана Лаврова заявила, що вони готові "всіх на всіх" мінять і таке інше. Дійсно "всіх на всіх" це 6 пункт Мінських урік, але є одна дуже суттєва проблема в тому як це трактує чесно Україна і як це цинічно і по марадерськи трактує РФ. Я би хотіла, користуючись нагодою тут з акцентувати вашу увагу на цьому, а також іще раз підкреслити, що питання звільнення заручників, політв'язнів і військових полонених всі присутні за цим Столом є державними діячами, які будуть робити все для того, щоб разом ми наблизили цей щасливий момент. На сьогодні в РФ утримується 24 наших військовополонених моряка. Звичайно тут ми вимагаємо їх звільнення без жодних передумов, але що дуже важливо і на чому я хочу загострити вашу увагу вашої команди – це на трактовці РФ "всіх на всіх" або всіх установлених на всіх установлених. Насправді так само більше 80 політв'язнів Кремля, а це українці, кримські татари знаходяться в тюрмах РФ. Найскладніша ситуація з тімі самими Синцовим, Коченком, яких насильно паспортизували і просто до них навіть не пускали протягом цих 4-5 років наших консулів, тому що вони считают, що це громадяни Росії тільки через ті, що смороду в Криму. За цих людей, яких утримують в Росії, є, наприклад, такий як Сезанович, яких вивезли з Луганська, катували, потім тримали в тюрмі на Ростові і зараз їх утримують у Росії. І вісь скільки Мінську ми не намагалися поставити в цей список "всіх на всіх" саме тих, кого утримують в російських тюрмах, щоб нам їх віддали, росіяни категорично відмовляються саме цю категорію включати "всіх на всіх". Я хочу на цьому вашу увагу дуже серйозно закцентувати. Другий момент, це заручники на окупованих теріторіях. Лише на сьогодні бойовики підтверджують тільки 25 заручників нам. Хоча ми володіємо інформацією більше ніж про ще 60 людей. І за крупіцам все це намутили. І в цьому кабінеті, пане Олеже, обговорювали саме частку цих людей.

Ляшко О. В.: - Не лише це питання.

Геращенко І.В.: - І я насправді хочу сказати, що коли ми говоримо "всіх на всіх", то ми маємо дуже серйозно боротися за долю кожної людини. І на останок в українських тюрмах на сьогодні засуджено 25 росіян, які здійснили злочини проти держави Україна, яких ми були готові в будь-який момент передати РФ для того, щоб звільнити політв'язнів Кремля. На шкода, РФ протягом всього цього часу жодного разу не проявила інтересу до цих людей. Їх у свої списки включали бойовики, роблячи вигляд, що це представники так званих республік. Тому я хочу закликати Вас і Вашу команду, щоб насправді та людина, яка буде опікуватися цими питаннями, ми готові передати всю інформацію, ми готові дуже детально передати всі ці моменти для того, щоб наблизити якомога швидше момент звільнені всіх українських заручників, політв'язнів, військовополонених.

Зеленський В. О.: - Ми повинні нікого окрему зустріч по цьому питання.

Геращенко І.В.: - Так. І що стосується тими, яку Ви зараз обговорюєте. Одну хвилину я собі як Перший заступник Голови Верховної Ради дозволю. Ви знаєте, я повністю хочу підтримати свого колегу Андрея Володимировича Парубія в наступному, ми можемо дуже по-різному ставитися в персоналі одне до одного, але ми маємо робити все для поваги до державних інституцій – до інституцій Президента, до інституцій Уряду і до інституцій Верховної Ради. І ця гідність, ця взаємоповага має стати насправді тим, що є об'єднання єднуючим для всіх політичних сил. Знаєте, я хочу зауважити в присутності ваших радників, що один з них пан Разумком, по-моєму, він тут не присутній, нещодавно дозволив собі заявити ганебні речі абсолютно по відношенню до Верховної Ради України, що це якась там підтоптана дівка, яку там зґвалтували, а вона вже чи збирається зґвалтувати.

Зеленський В. О.: - Я не чув цього.

Геращенко І.В.: - То я Вам кажу про це. А хоча ми вже не того віку.

Богдан А. Ї.: - Це Ви про кого?

Геращенко І.В.: - Про Верховну Раду. Вибачте, будь ласка, я хочу сказати, що в сексизмі і подібні речі негідні звучати з будь-якої команди. За цим Столом сидять люди, деякі політики, які отримували в мене на горіхи за сексизм. І я хочу сказати, щоб хто бі собі це не дозволяв, я буду дуже жорстко і публічно до цього протистояти.

Зеленський В. О.: - Я можу, до речі, даті його номер телефону, щоб ви йому це сказали.

Геращенко І.В.: - Ні, я думаю, що він є членом Вашої команди, альо якщо ві так само кажете, що можна по різному ставитися до цих політичних опонентів, до Верховної Ради є багато позитиву, ми багато нікого у тому числі в тих речах, які ви вчора перераховували, зокрема виплати військовослужбовцям, які вже сьогодні складають тисячу євро на передовій. Зокрема питання є сенату наближення законодавства, адаптація законодавства від стандартів від сенату це надзвичайно важливе і за це варто говорити "дякую". Критикувати теж є за що, але тут не може бути неповаги, сексизму і таке інше.

Зеленський В. О.: - Разумкову передам.

Геращенко І.В.: - І що стосується розпуску. Очевидно, що Верховна Рада так як інша інституція держави сьогодні, окрім армії і церкви, мають низьку сьогодні соціологію і привабливість для суспільства. Це правда. Альо насправді, якщо говорити про ідею розпуску, то дійсно ніхто не боїться виборів, тому що це є закономірний процес. Але моя позиція так саме, що це є не конституційне рішення, тому що насправді на сьогодні для цього немає стану конституційних передумов. Дякую.

Зеленський В. О.: - Дуже дякую.

Ляшко О. В.: - Можна почути відповідь на запитання Голови парламенту щодо підстав розпуску?

Зеленський В. О.: - Олег Валерійович, я хочу Вам сказати, по-перше, ми тільки починаємо з Вами цей шлях політичний. Ну, це я принаймні. Я хотів би, щоб Ви як Вам сказати, щоб Ви тут не були лідером цього приміщення, не передавали всім слово. Ми почули зараз поважну Ірину Геращенко, почули Андрея Володимировича, зараз хочемо почути кожну людину, бо ми всі є рівні люди в Україні. Якщо можна, якщо Ви не проти? Коли Ви будете Президентом України, тоді Ви будете надавати всім слово і я Вас дуже прошу – не кричіть, стенограма ведеться, це історичний момент як Ви вже сказали. І давайте хай у кожного будуть свої повноваження, якщо Ви не проти?

Ляшко О. В. - Я не проти, більше того я підтримую Вас. Я правильно зрозумів, що Ви відповідь на запитання Голови парламенту дасте пізніше?

Зеленський В. О.: - Я Вам дам всі відповіді, Олег Валерійович, дуже дякую.

Сироїд О. І.: - Я передусім хотіла подякувати пане президенте за те, що все таки Ви зібрали людей за Круглим столом це також є важливим, є важливі розмови саме між представниками держаних інституцій, тому що діалогу, на жаль, в українській політиці завжди бракувало, так само як і спроба знайті консенсус. Тому незалежно від того, як закінчиться цей процес, я вважаю, що він сам по собі є важливим. Ті що стосується дочасного припинення повноважень. Я попри те, що я юрист, я розумію, що ми зараз можемо багато говорити про юридичні тонкощі. Але я так само розумію, що відповідаючи на запит суспільства Ві можете ухвалити це рішення, воно буде підтримане і воно буде великою мірою виправдане. Тому що зокрема і через ті речі, про які Ви вчора розказували, бо парламент пішов в 2014 році на вибори не було фактично із демократичного табору, із тих, хто формував коаліцію європейської країни в 2013 році не було політичної сили, яка бі фактично першим своїм пріоритетом не визначала скасування мажоритарної системи за допомогою якої Янукович узурпував владу, обмеження і скасування депутатської недоторканності і боротьбу з корупцією і так само це обіцяв і Президент Порошенко. Нажаль, ми дійшли до кінця фактично, каденція завершилася Петра Порошенка, ми доходимо до каденції цього парламенту і ті знакові речі, які тоді привели людей до влади, вони не виконані, як багато інших, так щось нажаль повернулося зворотнім. І це все підірвало довіру до парламенту, що сьогодні дає можливість казати про дострокові і чесні вибори. І упиратися в цьому немає сенсу, якщо треба передчасні вибори – значить треба їх робити. І знову ж таки колеги казали, що ніхто виборів не боїться, так, тому що тут є люди на багато досвідченіші, які пройшли вже не одну виборчу каденцію, вони знають як це робити, знають як перемагати – це нормально. Я думаю, що крім того хотіла звернути також увагу на інавгураційну промову, це ті що було в ній згадано і не згадано, багато речей справді мені здається смороду булі таким що відповідають запиту годині. Але деякі речі напевно були такі, які залишилися без відповіді або можливо викликали якісь запитання чи подив. Наприклад, ті що стосується відповідальності за війну. Ви говорили про світ і на світ дуже реагували в одному із кутків парламенту і це була дуже дивна реакція, для мене принаймні. Але так само я бі очікувала і так само люди мене запитували – а де згадка про тих, хто спричинили до війни, бо, на жаль, ніхто з них не був покараний і вчора багато хто з них радів. Я думаю, що дуже важливо почути відповіді на ці запитання.

Зеленський В. О.: - З приводу дострокового припинення повноважень Верховної Ради, ви всі закінчили з початку своєї промови, тобто Ві нормально до цього відноситеся?

Сироїд О. І.: - Так, я вважаю, що це рішення сьогодні виглядає для людей природньо.

Зеленський В. О.: - Дуже дякую.

Ляшко О. В.: - Оксано, а про порушення Конституції законом нормально, всі дотримуються?

Зеленський В. О.: - Я вибачаюсь можемо ми далі надати слово?

Сироїд О. І.: - Я сказала так.

Ляшко О. В.: - Можемо, звичайно можемо.

Зеленський В. О.: - Дякую, будь ласка.

Ляшко О. В.: - Я не почув, я уточнюю Вашу позицію.

Сироїд О. І.: - Я Вам ще скажу, ми можемо сперечатися стосовно Конституції, але якщо політичне рішення ухвалить Президент, ми юридично його не зупинимо.

Зеленський В. О.: - Дякую, будь ласка.

Виступаючий: - Шановний пане Володимире, шановні колеги! Хотів би сказати і підтвердити ті, що ми ще не обговорювали. Тут є два аспекти. Перший – аполітичний аспект. І я хотів би сказати що "Блок Петра Порошенка "Солідарність" як і вчора і позавчора ми за це говорили, готовий до дострокових виборів, ми звичайно будемо приймати в них участь. Але і юридичний аспект є. І тут, пане Володимире, я хотів прямо в очі сказати і можу підтвердити, що це є порушення Конституції. І причому таке жорстке порушення. І хотів би нагадати, що в 2014 році Президент Порошенко не дивлячись на те, що йшла активна фаза бойових дій і йшла активна війна, він зробив все у чіткій відповідності до навіть дрібних народних інституцій. Хочу нагадати, 7 червня відбулася інавгурація Президента Порошенка, 24 липня "Свобода" і "Удар" заявили про вихід з коаліції. Протягом одного місяця вона не була створеною. 24 серпня булі проведені консультації Президента Порошенка з Головою Верховної Ради на тій момент Турчиновим і лідером фракції і тільки 27 з'єднання явився Указ про припинення формування парламенту і оголошення дострокових виборів № 690, якщо не помиляюсь, того року. Тому тоді не дивлячись на ті події, які розгорталися, напроти все було зроблено і в чіткій відповідній до Конституції. Але Ви знаєте, хотілось сказати, що навіть ці консультації це вже крок у правильному обліку. Дякую!

Зеленський В. О.: - Я Вам дуже дякую! Будь ласка.

Виступаючий: - Хотів би почати з загального, а потім перейдемо до вже суто юридичних питань. Я підтримую пана спікера в тому, що ми завжди повинні пам " ятати уроки історії. Ваша теза щодо суспільного запиту, і суспільство це підтримує, навіть якщо це порушення. 100 років тому, подій 1917 року мі пам'ять пам'ятаємо, був запит землю селянам, заради – радам, фабрики – робочим. Всі солдати...

Зеленський В. О.: - Це не наша країна була.

Виступаючий: - Перепрошую. І до чого це призвело? До винищення української нації, до голодомору, до того що ми лише зараз звільняємося від московського впливу. І повинні це робити. Ваші промови я почув, що в решті-решт ті, що зробила ця Рада конституційною більшістю це незмінність зовнішнього курсу на членство ЄС та НАТО. Це добре, це підтримується нашою фракцією, тому що ми це разом усім цим парламентом робили 5 років. Тепер щодо юридичного аспекту від нашої сьогоднішньої зустрічі. 17 травня, це минулої п'ятому п'ятниці, фракція "Народний фронт" відповідно до 83 статті Конституції оголосили про вихід з коаліції "Європейської України". Ми звернулися до Вас з тім що обрано нового Президента, цілком логічний є новий порядок денний в Україні і для цього потребує те, щоб парламент підтримав Ваші ініціативи, треба створювати нову коаліцію. З цього часу починається відлік один місяць. Відповідно до статті 83 Конституції для формування коаліції, тобто Ваш Указ повинен був бути не пізніше 27 травня, адже чергові вибори у нас на 27 жовтня, а за півроку не можна скасовувати вибори і тому певно, цілком логічно до рішення того, що було оголошено спікером є місяць до формування до 17 червня формування коаліції у Верховній Раді. Вашим Указом вся робота припиниться. Тому, вважаю, що відповідно до статті 90, де чітко вказано три підстави для розпуску парламенту, то на сьогоднішній момент, законних підстав на підставі чого видається Указ я як юрист, який особисто закінчив Чернівецький національний університет юридичний факультет, я їх не вбачаю. І мене тоді на першому курси теорії держави і права потужні вчителі вчили про ті, що є три гілки влади і між ними повинен бути баланс. І про ті, що є саме основний Закон України це Конституція, яку неможна нікому порушувати. І Ви вчора приймали присягу, де стали гарантом дотримання Конституції. Тобто при току, коли Ви там будете коментувати Ваш Указ і Вашу позицію, прошу Вас про це не забувати. І на останок, тут всі говорили також і про свої питання, які турбують фракції. Вчора ми почули заяву Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, стосовного того, що він прийняв рішення про подачу відставки, він звернувся до Вас, стосовно того, щоб Ви негайно подавали кандидатуру на Прем'єр-міністра на склад Уряду. Чи є якісь напрацювання, чи готові повідомити нам майбутній склад Уряду або хто його може очолити. Дякую!

Ляшко О. В.: Тож казав тільки про Конституцію, а де ці повноваження Президента по Конституції? Майбутній склад держави.

Виступаючий: - Розпуск парламенту – це конституційне право Президента, якщо на це є юридичні підстави. Вчорашнє Ваше рішення, воно сьогодні, напевно, буде оформлено відео указом після Конституції – це рішення політичне. У різних юристів є різні точки зору на юридичній підставі цього кроку, вони дуже часто один одному суперечать. Це політичне рішення, це є конституційне право, ну це велика відповідальність Президента за прийняте рішення, яке буде сьогодні оформлено у вигляді Указу. Ви вчора сказали, що необхідно у Верховній Раді підняти кілька законів, кілька призначень, після того як такий Указ з'явитися, напевно у Верховній Раді не буде складу більшості. Те, що багато депутатів мажоритарно поїдуть в округи, які будуть працювати для того, щоб постаратися пройти до нової Верховної Ради. Ми вважаємо, що вибори у Верховну Раду повинні пройти по новій системі. Треба прибрати корупційну складову. У політичному процесі це мажоритарна система, щоб були вибори на пропорційній основі. Але для цього необхідно прийняти Виборчий кодекс. Чи голоси у Верховній Раді для цього чи ні це питання.

Зеленський В. О.: - Ну якщо до цього не було? Виступаючий: - Так. Кілька законів, які потрібно прийняти. І призначення. Ми б хотіли бачити, вчора у своїй промові Ви сказали, що перші кроки, Ви приступите до реальних кроків до встановлення миру, за виконання Мінських угод. Попередня команда, ще раз повторюся, вона імітувала мирний процес, імітувала обмін полоненими і завдяки зусиллям Петра Порошенка, військовополонені перетворилися на предмет політичного торгу. Я про це відповідально заявляю. Всі кроки, які будуть Вами спрямовані на встановлення миру на Донбасі, будемо вітати. До речі, вчора ми, як деякі тут говорили про те, що було пожвавлення в деяких частинах залу щодо, так цього чекає не тільки певна частина залу, цього чекають 80 % українців, коли буде встановлено мир у країні і будуть обмінені полонені "всіх на всіх". Але той крок, який ви можете зробити зараз, ви можете своїм Указом скасувати злочинну економічну блокаду і під контролем всього цього. Я вважаю це влаштували політичні аферисти, а потім він навів в дію рада безпеки і Президент України Порошенко підписав Указ. Це дозволить ті підприємства, які знаходяться на підконтрольних територіях, повернути економічне правове поле України, щоб вони працювали за Законами України, а українці, які живуть на непідконтрольної території отримували зарплату в українській гривні, а не в російських рублях. Повернути їх таким чином провести соціальну економічну реабілітацію непідконтрольних територій. Це теж являється частиною Мінського процесу самої економічної реабілітації. Ось цей крок можна робити тепер без Верховної Ради. Що стосується самого моменту розпуску Верховної Ради, ми готові до виборів. І юридичні, ще раз повторюся підстави, вони не зовсім виважені, не зовсім чітка важливість цього кроку, але це ваше політичне право, за Конституцією це буде ваш політичний крок.

Зеленський В. О.: - Дуже дякую.

Парубій А. В.: - Бог в поміч.

Виступаючий: - Пане президенте, дякую за запрошення. Спочатку про вчорашній день. Уважно слухали вашу інавгураційну промову, яка без сумніву є частково конденсованою ваших програмних дій на наступних декілька років. І хочу сказати вам, що майже зі всіма частинами згоден, а одна частина у мене викликала тривогу. Хоча вона без сумніву є незавершеною і хотілося би почути про це більше. Непокаране зло, воно обов'язково повертається і встановити мир на Україні, на українській території можна двома способами. Перший спосіб, це спосіб, який був у 19 році і на превеликий жаль він скасований – це капітуляція. У 19-20 рокі – сто років тому. Капітуляція, яка призвела до десятки мільйонів жертв з 19 по 46 рік. Другий спосіб, це беззаперечно перемога. До перемоги можна йти різним шляхом, але перший крок до перемоги це покарання тих, хто привів до війни. Вчора ви чітко сказали, що треба покарати тих, хто зневажив українську національну ідею протягом останніх 5 років. Беззаперечно команда вже колишнього Президента. Частина цієї команди – це команда, яка зневажила українську національну ідею, розчарувала людей і нажаль призвела до того, що сьогодні в Україні така напуга. Альо це дозволив підняти голову тім, хто в 10-му, 11-му, 12-му, 13-му, 14-му роках призвели до війни в Україні і частина з них вчора аплодувала слова "світ". Це фарисейство вищої мірі, вони не були покарані. То, якщо ми будемо карати тих, хто пограбував країну і зневажив національну ідею після 14 року, і не покараємо тих, які призвели до війни, нам всім кінець. І тому ваша позиція в цьому дуже важлива. Я розумію можливо вчора ви не могли всього сказати з трибуни, але люди про це вчора запитували дзвінками. Одного щодо зневаги інституцій. Беззаперечно інституція є запорукою розвитку державності, але треба не забувати, шановні колеги, що джерелом цієї влади згідно нашої з вами Конституції є народ, тобто люди. Так ми запозичили це при створенні цієї Конституції з наших німецьких товаришів, колег, але це дуже важливо. Рішення щодо зневаги чи зневага конфліктної інституції. Будемо чесні, заведення в зал Верховної Ради хлопців у невизначених камуфляжах, в якому році це було Оксано Іванівно?

Сироїд О. І.: - В 17 році.

Виступаючий: - В 17 році. Це була зневага до інституцій чи це була любов до інституцій.

Зеленський В. О.: - А корова, пам'ять пам'ятаєте?

Виступаючий: - Корова це дрібниця порівняно з тим. На підлогу парламенту ступила нога невідомого військового. Це була зневага? При цьому жодного керівника, крім одного із заступників, не було на території. Як це називалося? Хто хотів, що зробити, як хотів зневажити інституцію парламенту. А коли голова Фракції валявся на граніті під Адміністрацією і жодний із інституційних керівників у нього не живити, що ти там робиш, це була зневага до інституцій? Інституція є важливою. Це рішення, яке ви приймите чи не приймите це ваша справа, є рішення політико-правове. Воно не матиме правових підстав. І це очевидно. І за це ви будете нести політичну відповідальність. І вам ставити на вагу цю політичну відповідальність чи це будуть важливі люди, які сьогодні хочуть перезавантаження, чи це ви підриваючи свій легітимний статус як гаранта виконання. Оці речі завжди говорять і я психотерапевт навчився, що Президент не є гарантом Конституції, гарантом Конституції є люди, а є гарантом виконання Конституції і законів України. Без сумніву ви підірвете цю легітимність, але ви мусите поставити на вагу і сказати, що є для Вас важливіше – люди чи інституція, яка буде мати зменшену легітимність. Якщо ви використаєте цю енергію людей і покараєте винних за війну, підсилите інституції, які будуть захищати України, зараз це армія, яка була абсолютно зневажена протягом останніх п'яти років, у тому числі не дивлячись на ті, що були величезні вливання з українського бюджету, але ми знаємо також як смороду і використовувалися безконтрольно з боку центральної влади і зневажили тім самим саму армію. Це дуже важливий момент. Тому ми як політична сила, ми готові йти на вибори беззаперечно і взагалі демократія це про вибори. Демократія – це про вибори. І чи ті вибори будуть за 2 місяці чи за 4 не має принципового значення для людей. Тому, якщо є таке рішення – ідемо на вибори, але справді Ви вчора сказали одну річ, яка є трошечки маніпулятивною беззаперечно, у Вас є ще 2 місяці для того, щоб прийняти закони. Справді місяців 2 то є формально, але питання чи парламент буде здатний це зробити і це буде ударом по парламенту в тому числі. Альо два борги, які нас насправді і привели цей парламент до кризи: перший борг – це недоторканність і це нереально прийняти будь-який закон. Будь-який закон, який буде прийнятий буде ознакою фарисейства, бо це не буде закон який приве до реального знищення цієї недоторканності. А другий – це закон про вибори. І тут справа в тому, що м'яч є на Вашому боці, може бути. Парламент при якісній констеляції, якщо цей парламент думає про майбутнє української державності разом з Президентом, може домовитися – є закон зареєстрований в парламенті про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з закритими списками, будемо говорити чесно. Якщо парламент згоден попрацювати тиждень над тим законопроектом, це парламент, ми тоді підписали закон, Юліє Володимирівно, Ви подавали цей закон, так? Я забув його номер, який він зареєстрований. Якщо парламент попрацює тиждень, домовлячись з Вами, що через тиждень він приймає цей законопроект, а після цього Ви розпускаєте парламент і ми йдемо всі на вибори це є з точки зору фантастики звичайно, але це є один з реальних шляхів, які можна запропонувати суспільству на 50 % виконати свої обіцянки щодо знищення олігархічної і колоніальної форми мажоритарної системи в Україні.

Зеленський В. О.: - А зараз запитайте, хто за це проголосує?

Виступаючий: - Ну я ставлю питання, а смороду сподіваюсь дадуть беззаперечно відповідь. (Діалог в залі). Я хочу закінчити.

Зеленський В. О.: - Зараз буде Вам відповідь, що ніхто не проголосує.

Виступаючий: - Окей, але це вже буде їх відповідь. Тому, у мене є насправді два запитання сьогодні до вас про покарання як і тих, хто розікрав і знецінив українську національну ідею протягом останніх п'яти років так і тих, хто привів країну до війни у 2013-му, 2014-му році. Бо в мене таке враження, що це не покаране зло повертається з великим ентузіазмом після того як зараз маємо шанс на зміни в Україні. Дякую.

Зеленський В. О.: - Дуже дякую Вам.

Виступаючий: - А ще одне. Можна ще одне?

Зеленський В. О.: - Будь ласка. Виступаючий: - Ви знаєте в Україні відбулося три революції за останніх 15 років: - Помаранчева Революція – перехоплення влади олігархатом. - Революція Гідності жорстока, втрати величезні, війна розпочалася російсько-українська, перехоплення влади олігархатом. - Третя Революція, яка привела до влади Вас і Ваших колег. Це електоральна революція, справді, люди нікого ті, чого ніколи не було в новітній історії України, послали так владу, що влада не може позбиратися до тепер. Це електоральна революція беззаперечно, всі це визнають. Але сьогодні від Вас в тому числі і від нас залежить чи буде перехоплення влади олігархічними кланами один в одного чи насправді ми зможемо почати процес демонополізації влади в Україні від олігархів. Бо це є життєво необхідно як і для Вашої політичної кар'єр кур'єри, так і для життя України, бо якщо сьогодні відбудеться перехоплення влади беззаперечно влада буде така слабка, що наш віковічний ворог Росія просто нічого не буде робити, просто зробить так, що Україна як така стані залежною колонією, не дивлячись на її навіть юридичний статус. Оце є одного питання після покарання тих, хто привів до війни. Якщо б ми могли разом, разом тільки разом можна знайте відповідь на це запитання, я думаю, що це було б добре.

Зеленський В. О.: - Принаймні у Вас Президент не олігарх.

Виступаючий: - Згоден, це є і плюс, але питання чи Президентові як інституції вдасться витримати бійню кланів, які будуть битися за цю інституцію, бо вона сьогодні на превеликий шкода є слабою, бо не є регульованою законом України. Тільки є її декларована незалежність Конституцією.

Парубій А. В.: - По величині зараз Олег Валерійович, потім Юлія Володимирівна.

Ляшко О. В.: - Пане Володимире, дякую за зустріч. З приводу тими обговорення щодо розпуску парламенту я скажу коротко, бо мені насправді більше цікавлять інші питання. Так само як вибачаюсь, що не прийшов на ту зустріч з визначення дати інавгурації, я вважаю, що це взагалі другорядним питанням, які б мали займатися інавгураційний комітет, а не Президент і лідери парламентських фракцій. Я думаю, що люди від Вас чекають відповідей на три ключові питання – відновлення світу, відновлення економіки і перемога над бідністю. На превеликий жаль, у вчорашній Вашій креативній промові, яку я з великою увагою тричі перечитавши, на багато своїх питань відповіді не знайшов. Але про це далі. Зараз щодо розпуску парламенту. Ваше рішення яке, Ви вчора оголосили про розпуск парламенту – це рішення не Конституційне, не правове, за які я переконаний Вам треба буде нести відповідальність і політичну і будь-яку іншу. Це раз. Це рішення політичне і я розумію мотиви прийняття Вами цього політичного рішення. Є відомі опитування в тому числі і для Вас 75 % українців за достроковий розпуск парламенту. Люди хочуть нового парламенту, перезавантаження влади. Ві саме ідучи на зустріч людям прийняли це рішення, маєте право, за умови дотримання Конституції України. Після складення Вами вчора присяги, Ви не можете робити ті що Вам хочеться. Ви можете робити виключно ті, що передбачено в повноваженнях Президента України. Я дуже сподіваюся, що на Вашому столі, від Ві дуже вчора чудово сказали про те, що в жодному кабінеті не повинні висіти Ваші портрети, запевняю Вас, ні Вашого, ні Порошенка, ні будь-якого іншого портрета в мене не було і не буде, а портрети моїх дітей стояти давно.

Зеленський В. О.: - Я про людей казав.

Ляшко О. В.: - І в спальні, і в кабінеті, скрізь і в машині. Ваш портрет вішати не збираюсь, але водночас дуже сподіваюся, що на Вашому президентському столі лежатимуть не рейтинги і Ви будете діяти незалежно від рейтингів, а залежно від Конституції. Я дуже на це сподіваюсь. Тепер по Конституції. Відповідно до статті 1 Конституції України, Україна незалежна демократична, соціальна держава. У зв'язку з цим у мене до Вас кілька питань про соціальність нашої держави. Вчора у своєму креативному виступі Ви дуже правильно сказали: "Біди Українців – шокуючі тарифи, принижуючі зарплати і пенсії, болючі ціни." Дуже приємно, що новообраний Президент знає біди українців. Водночас я хочу почути відповіді на питання, як Ви будете збиратись вирішувати ці біди? Тому що вчора Ви сказали про те, що Ваш перший Указ буде про розпуск Верховної Ради. Хочу сказати, що відповідно до Конституції України Ви маєте право зупиняти рішення Уряду з одночасним їх оскарженням до Конституційного суду. Рішенням Уряду від 28 квітня 2017 року було встановлено ціну на газ, прив'язана язану до імпортного паритету, внаслідок чого українці сьогодні платять за газ в Україні більше ніж в Європі платять європейці. Я звертаюся до Вас видати Указ першим, вже не першим, а другим, третім про зупинення рішення Уряду про підвищення цін на газ. З одночасним оскарженням його до Конституційного суду. Друга причина шокуючих тарифів – це Меморандум з Міжнародним валютним фондом, який підписав Ваш попередник Президент Порошенко. Я звертаюсь до Вас із питанням, нам відомо, що ближчим часом в Україні буде місія Міжнародного валютного фонду.

Зеленський В. О.: - Так і є.

Ляшко О. В.: - Чи збираєтесь Ви, як Президент, як одна із сторін з підписання цього Меморандуму ініціювати перегляд цього Меморандуму в частині зниження вартості газу і встановлення справедливих тарифів. Адже це була одна із вимог Міжнародного валютного фонду, внаслідок чого сьогодні українці платять ці космічні тарифи. Ще одна вимога, яка прописана в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом і про що Ви заявляли перед виборами. Ві за ринок земель. Я хочу задати Вам просте запитання. Чи уявляєте Ви, що таке в Україні ринок земель? Де немає незалежної правоохоронної системи, де корумповані суди, де немає відкритих кадастрів, де повний безпредєл із власністю на землю. Чи усвідомлюєте Ви всі ті ризики запровадження ринку земель? Всі ми в школі читали класиків, коли брат на брата за межу з сокирою.

Зеленський В. О.: - Ну зрозумів про що.

Ляшко О. В.: - Так я хочу Вас, як Президента попередити про те, що прийняття Закону про ринок земель приве до громадянського протистояння в Україні між людьми. Мільйони людей не мають актів на землю. Вони будуть воювати за цю землю, тобто вносити ринок земель зараз, це означає провокувати війну внутрішньо в Україні. - Третє. Я вважаю, очевидно абсолютною випадковістю, що вчора у Вашому виступі, жодного разу не пролунало словосполучення про зовнішню агресію, про окупацію, про Росію. За ті двічі Ві сказали про ті, що це втрачені території. Це не втрачені території, це втрачені території через збройну агресію і окупацію Росії. Я хотів би знати Ваше ставлення до цього питання. Оскільки з Вашого вчорашнього виступу ми не почули про це жодного слова. Ви сказали, що світ за будь-яку ціну, нагадаю Вам Вінстона Черчіля, будь-яка війна закінчується миром. Тільки до світу є дві дороги і одна поразки, і одна перемоги. Так від, яку ціну Ви готові заплатити за мир? То що Ви готові віддати посади, ще щось, це вітається.

Зеленський В. О.: - Дякую, що вітається.

Ляшко О. В.: - Вітається, безумовно, це дуже правильно. Ми багато у тому, що Ви сказали підтримуємо, але це потребує уточнення, якою ціною ви готові на світ? Ціною поразки чі ціною перемоги? До речі, вчора пів залу Вам підказувало слово "перемога", Ви його не почули.

Зеленський В. О.: - Я просто не почув, Олег Валерійович, не всі завжди чують ті, що Ви кажете. Я не почув.

Ляшко О. В.: - Пів залу Вам підказували слово "перемога", а Ви не почули. Зрозуміло, що "перемога" це так звучить, що його не чутно. Тепер щодо виборів. Я хочу Вам сказати, пане президенте, що проведення виборів за старою виборчою системою це обман людей і чистої води авантюра. Ваше політичне рішення продиктоване, на мою думку, тільки одним: скористатися своїми рейтингами, щоб захопити більшість у парламенті. Я хочу Вам нагадати, що більшість у парламенті мав вже Янукович і багато хто мав, чим вони закінчували? Тому захоплення більшості в парламенті при стару корумпованій виборчій системі це означає тільки одне, що Ви постанете перед тімі ж проблемами перед якими поставали всі – Порошенко, Янукович, Ющенко і всі інші. Ви опинитеся в їхній ситуації. Надія, яку сьогодні дають Вам люди, вона перетвориться дуже швидко в розчарування. Тому що збереження мажоритарної виборчої складової – це чистої води корупція. Якщо Ви хочете подолати цю корупцію, то треба не по вершках там, знаєте, того затримав, того затримав, а потім відпустив. А "зри в корінь". Корінь політичної корупції в Україні – це виборча система. Тому я підтримую тих колег, які кажуть нам треба змінити виборчу систему. Давайте це зробимо. Є Виборчий кодекс, який нереально прийняти, там чотири тисячі поправок, ми його не приймемо. Є й інший закон, який передбачає, умовно кажучи закриті списки, його можна трансформувати, його можна переглянути. Репліка: - Це про бар'єр єр.

Ляшко О. В.: - Ні, це без різниці знизити, підвищити. Для блоків підвищити це вже деталі. Я кажу Вам про те, що якщо ми хочемо реально, а я впевнений, що в цьому залі немає ні одної людини, яка б хотіла реально змінити країну. Давайте змінимо виборчу систему і приберемо оту складову корупції – це мажоритарку, тому що коли ми з вами, то ніхто не боїться.

Зеленський В. О.: - За цей тиждень ви зміните?

Ляшко О. В.: - Я готовий це робити.

Зеленський В. О.: - Я ж вас живити. Зараз верніться, хай всі підтвердять, давайте підпишемо папір, у нас є камери.

Ляшко О. В.: - Та паперу вже Порошенко з Коломойським підписував. І ніхто з них не отримував це.

Зеленський В. О.: - Я не знаю цього.

Ляшко О. В.: - Я знаю, Коломойський про це в інтерв'ю казав і обіцяв показати. Давайте так це не я плекаю, тут є Голова парламенту, якщо вам цікаво попитайте колег, я ж вам мав спитати, а ви кажете, що ви тут керуєте. До речі, щодо керуєте, пане президенте, ви мені сказали, що не лідер, лідерство визначає Господь і характер, а не місце і крісла.

Зеленський В. О.: - Просто слова.

Ляшко О. В.: - Тепер далі, Володимире, по Конституції розподілу гілок влади – виконавча, законодавча, судова.

Зеленський В. О.: - Я в курси.

Ляшко О. В.: - Я сподіваюся, альо ті, що Ви вчора нікого схоже на ті, що Ви не в курси. Бо, якби Ви були в курси, Ві бі не порушували Конституцію заради політичної доцільності. Так, Президент не має права керувати парламентом. Президент не має права керувати депутатами. І у мене до Вас велике прохання на майбутнє, коли ми з Вами будемо зустрічатися, я з великою повагою до Вас, а Ви не давайте мені вказівок, Ви не начальник мені. Мої начальники люди, які за мене голосують. Далі, по суті, крім зміни виборчої системи до якої ми готові і я закликаю всіх колег це зробити – не треба обманювати людей, якщо залишиться стара система буде тієї ж парламент. Потім спитають Зеленського, потім спитають вас і ми знову будемо ходити, і всі будуть розказувати, чому нічого не змінилося. Крім виборчої системи, вчора у Вашому виступі жодного слова не пролунало про закон про імпічмент. Ви сказали про скасування депутатської недоторканості, я це повністю підтримую, наша команда буде голосувати. Але Ви не сказали жодного слова про скасування президентської недоторканості, недоторканості суддів. Перед виборами ви обіцяли..

Зеленський В. О.: - Ми це показували.

Ляшко О. В.: - Не казали, у вчорашній промові цього не було.

Зеленський В. О.: - Ні, слухайте, вибачте, що Ви не редактор вчорашньої моєї промови, наступного разу я вас покличу.

Ляшко О. В.: - На редактора? Це Вам буде дорого коштувати, коли я буду у Вас редактором. Позвіть Медведєва, він Порошенку писав чудові доповіді.

Зеленський В. О.: - Хто такий Медведєв? Ляшко О. В.: - Це відома людина.

Зеленський В. О.: - Я його не знаю.

Ляшко О. В.: - Зате він добре знає українську історію і обов'язково у вашій доповіді наступній напиши "Росія агресор" і "окупувала нашу територію". Я в цьому впевнений. А хочете я вам це напишу як спічрайтер. Я все-таки хочу повернутися до теми. Закон про імпічмент, коли Ві внесене Закон про імпічмент до Верховної Ради, у мене до вас питання?

Зеленський В. О.: - Я можу ще встати отак і тримаються...

Ляшко О. В.: - Не треба. Ви покликали нас на консультацію, я маю право...

Зеленський В. О.: - Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Ляшко О. В.: - Правильно, а саме про ті ми і говоримо...

Зеленський В. О.: - О, чудово! Давайте!

Ляшко О. В.: - ..про дострокове припинення повноважень. У цьому контексті у мене питання, коли Ви внесете Закон про імпічмент і чи збираєтеся Ви це робити? Чи збираєтеся Ви це внести до цієї Верховної Ради, чи плануєте до нової?

Зеленський В. О.: - Дякую, збираюся.

Ляшко О. В.: - Чому я про це маю, тому що у нас в першому читанні парламенту прийнятий Закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради і там окремо розділ про процедуру імпічменту Президента України. Я пропоную, щоб ми з Вами узгодили ці позиції, оскільки я повністю вас підтримую про те, що має бути встановлена процедура відповідальності Президента і процедура імпічменту, щоб ми з вами узгодили позиції. Чи ми чекаємо закон, який Ви внесете про процедуру імпічменту, чи парламент почне розгляд питання про процедуру імпічменту і тимчасові слідчі комісії невідкладно. І ще одне питання – закон про мову. Нещодавно набув чинності Закон про українську державну мову. У мене до вас пряме питання як до Президента, тому що я бачив ваші коментарі щодо закону про мову, коли він був прийнятий. Ви сказали, що цей закон був прийнятий без достатнього публічного обговорення і без консультацій. Я хочу прямо вас запитати і розраховую на таку ж пряму відповідь. Чи збираєтесь Ви як Президент України ініціювати перегляд або скасування Закону про мову? Я дуже розраховую на Вашу пряму відповідь. І останнє, 450 депутатів це багато. Я пропоную Вам внести зміни до Конституції до парламенту про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Ми з цією ініціативою виступали під годину виборчий компаній...

Зеленський В. О.: - А чому ж не прийняли Вашу ініціативу?

Ляшко О. В.: - Тому що Вас розібрали Президентом.

Зеленський В. О.: - За ці 5 років? Ляшко О. В.: - За ці 5 років, тому що в мене у парламенті 20 депутатів.

Зеленський В. О.: - А чому 20 у вас, а не 100?

Ляшко О. В.: - Тому що Ви мене незаслужено сміялися.

Зеленський В. О.: - Через це люди не обирають. Ляшко О. В.: - Так і розібрали Вас. І тепер сміятися боюся, що будуть над вами.

Зеленський В. О.: - Не бійтесь.

Ляшко О. В.: - Будуть, на спір.

Зеленський В. О.: - Я кажу не бійтеся, все буде.

Ляшко О. В.: - Я дякую і розраховую на Ваші прямі відповіді – закон про імпічмент, зміна виборчої системи...

Зеленський В. О.: - У мене добра пам'ять, я зрозумів. Дуже дякую Вам.

Ляшко О. В.: - земля.., закон про мову і скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 чоловік.

Зеленський В. О.: - Дякую Вам.

Ляшко О. В.: - Дякую пане президенте. І останнє – вишенька на торті.

Зеленський В. О.: - Багато.

Ляшко О. В.: - Багато не буває. Вчора, коли ми проводили зустріч з Міністром енергетики Пері за регламентом у складі делегації сидів голова Нафтогазу Кобелєв. Чи знаєте Ви про те, що пан Кобелєв оформивши разом із своєю компанією і вивів в офшори 1,5 мільярди гривень у вигляді премії, якщо не знаєте, то я Вам повідомляю. Якщо Ви знаєте, тоді у мене питання, що Ви зробите для того, щоб ці 1,5 мільярда гривень премії, я не знаю чи відома Вам зарплата Президента, альо повірте, значно менша ніж премія Кобелєва.

Зеленський В. О.: - 28 тисяч.

Ляшко О. В.: - Я знаю. Що Ви зробите для того, щоб оці 1,5 мільярда гривень, які Кобелєв вивів офшори, повернути назад в Україну? Дякую.

Зеленський В. О.: - Дякую Вам.

Парубій А. В.: - Юлія Володимирівна Тимошенко.

Тимошенко Ю. В.: - Дорогі друзі, я хотіла би трошечки дисонанс тут в більшості промов сказати декілька слів про законність, незаконність розпуску парламенту. По-перше, ви знаєте, що літера закону це важливо, але вищі літери закону, причому це по теорії права, є дух справедливості, дух верховенства права, а ще вище на третьому рівні це милосердя. І тому все це передбачена в теорії права як концепт різний. Якщо ми говоримо сьогодні про літеру закону, то якщо ми будемо йти по літерам закону, який за 28 років наплеяла Верховна Рада, я думаю, що ніколи в житті виробити жодної ситуації неможливо. Існує дух верховенства права і дух справедливості, а мова йде про те, що всі знають, що з моменту виходу з коаліції третьої по чисельності за виходом фракція цієї коаліції не існувало. Це була абсолютна ілюзія і кожен раз якісь лобіські законопроекти на корупційній основі збиралася більшістю або під тиском кримінальних справ іноді надуманих. Насправді, повноваження Президента достроково припинити роботу Верховної Ради наступивши з того моменту, коли вийшла третя фракція з коаліції. Це, якщо говорити про дух справедливості. Це є правда. Але я хотіла би звернути вашу увагу, що не тільки по цій обставині Президент має право розпускати парламент. Згадайте 2007 рік, коли Президентом був Віктор Андрійович Ющенко. Справа в тому, що там взагалі була монолітна коаліція і Ви знаєте там вже практично доходило до 300 голосів, щоб оголошувати імпічмент Президенту і тоді зовсім по іншій статті Конституції...

Ляшко О. В.: - Там були інші обставини, ми склали мандат.

Тимошенко Ю. В.: - Одну Хвилиночку, ми складали мандати, аде це теж було. Так, тут є Указ Президента, який розписаний чудово, альо крім того, дорогі друзі, є стаття 102 Конституції України, де написано, що Президент України є в тому числі гарантом додержання Конституції України і далі увага – прав і свобод людини і громадянина. І якщо ця Верховна Рада системна, шкірного сесійного дня приймає рішення, які порушують справедливість, права і свободу людей, порушує все що можна порушити, корумпувала всю країну, в тому числі прийняття лобіських рішень. То Президент як гарант одержання Конституції прав і свобод людини може діяти абсолютно чітко в інтересах народу. Більше того, якщо ви подивитеся статтю 106 Конституції України, то Ви побачите що чомусь законодавець написавши "пункту 7 і пункт 8". Перше – Президент призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у рядки, встановлені цією Конституцією, а по-друге, припиняє повноваження. Так від припинення повноважень це як раз і є та частина про яку ми зараз говоримо. А від призначення позачергових виборів, я думаю, за цією Конституцією Президент має право якщо він бачить що права і свободи людей грубо порушені і в нього не залишилося жодної можливості виправити цю ситуацію. І тому насправді дух справедливості, дух оцієї книжечки, а в тому числі і верховенства права і в тому числі і милосердя по відношенню до людей говорити про ті, що чесно кажучи цю Верховну Раду треба було давно розпускати як і достроково припиняти повноваження корупціонера Порошенка. Альо, на жаль, ця Конституція не спрацьовує так з того духу по якому вона написана. Це є проблема. І тому, якщо новий Президент захоче розпустити Верховну Раду, то не порушуючи ні літери, ну духу справедливості, ні принципом милосердя він може її розпустити абсолютно спокійно. Існує інша складова цієї проблематики. Відпрасована). вже насправді всім треба стати державниками на стільки на скільки ми зможемо. Мова іде про те, що і Президент країни, і в тому числі частина лідерів фракції, громадянська суспільство майже в повному складі считают, що якщо ці вибори відбудуться за старим законом про вибори – це по суті на п'ять років закладі ту саму ядерну політичну бомбу під в тому числі нового Президента і під нову Верховну Раду, яка буде скликана, яка буде базуватися на просто ганебній принизливій корупції, яка відбивається на колегах. І Ви розумієте, що Вас уважно слухають і Вам вірять, що політики зараз вже екстраординарна подія. Вам вірять. Ви сказали, що потрібен новий закон про вибори і Ви абсолютно праві. Альо тільки не з відкритим списками, тому що пропорційна система з відкритими списками, вона напрацьована як, ну знаєте, така маніпулятивна ідіома у людей, а насправді це та ж сама мажоритарка тільки у профіль. Потрібно приймати пропорційну систему, альо з дуже серйозним контролем публічним, громадськими, списки, які можуть бути заздалегідь оприлюднені. Тому, мені здається, що люди і громадянська суспільство... Громадянська суспільство – це просто активні думаючі люди, які слідкують за всім що робить ця політика і роблять для себе і для дуже великої кількості людей висновки. Щоб була чистота цієї правди, мені здається, що можна було би, а ці повноваження є у Голови Верховної Ради скликати позачергове засідання Верховної Ради, продумати...

Парубій А. В.: - Президент має такі повноваження. (Діалог в залі).

Тимошенко Ю. В.: - Давайте зараз не будемо дискутувати хто може скликати. Якщо є політична воля хто може – тій і скличе. Ну що зараз говорити хто може, хто не може. Дорогі друзі, якщо є політична воля, то треба виділити один день всього один єдиний і скликати позачергове засідання Верховної Ради і тут, Володимире Олександровичу, немає значення, хто буде голосувати "за", хто буде голосувати "проти". В принципі шанс при Вашій залізобетонній позіції є прийняти новий закон про пропорційні вибори, а хто "за" я можу Вам сказати – "Самопоміч" – "за", "Опозиційний блок" в усіх його складах – "за", "Народний фронт" мені здається, що неодноразово виступав за пропорційну систему точно ...

Зеленський О. В.: - Запитайте їх зараз.

Тимошенко Ю. В.: - Зараз запитаю. Репліка з залу: - Ми не голосували.

Тимошенко Ю. В.: - Радикальна партія "за", ми "за". Крім того, я думаю, що Ваші прихильники, які в тих чи інших групах і фракціях будуть за це голосувати, тому що це справедливо.

Ляшко О. В.: - Думаю, що якщо знизити прохідний бар'єр єр і Віталій "за" буді.

Тимошенко Ю. В.: - Я думаю, що так само частину БПП складає партія "Удар" Кличка, вона там десь порядку 40 людей. Це значна частина БПП, вони будуть за це голосувати і розумієте, мені здається, що треба докласти всім нам просто надзусиль, тому що президентська посада – це нажаль, Вам доведеться постійно докладати зусилля. Вона так просто спрацьовувати тут не буде того, що система настільки прогнила, що кожне Ваше зусилля правильне, воно буде викликати опір. І тому можна домовитися від в такому ж Круглому столі, за таким же Круглим столом, домовитися про кожну літеру того законопроекту, який ми приймаємо і проголосувати по-домовленості в одне читання. Якщо зірвуться голосування, таке може бути, тому що у Верховні Раді, ті що говорять не завжди це роблять, це очевидно, так. Альо Ві будете чистими перед людьми, які за Вас проголосували, що Ви не послали цей парламент, в принципі його можна послати далеко, ну Ви не послали цей парламент на вибори за стару системі, тому що Ви, як Президент, доклали надзусилля. І у Вас після цього все одне залишиться абсолютно закон повноваження розпустити цей парламент. І Ви його розпустите, тому що насправді це правильно. Ну по суті того розвивається в країні.

Зеленський В. О.: - Я розумію.

Тимошенко Ю. В.: - Ви могли би також, абсолютно точно, альо можете по Конституції визначати першочергові законопроекти, які треба розглядати. І якщо скликати на один день цю позачергову сесію, сесійний день, то можна там поставити за Вашою вже пропозицією і недоторканість, і ті що Ви хочете. Я зараз не буду перераховувати, тому що в принципі це Ваше право визначити пріоритетні законопроекти. І тоді б це була абсолютно чиста процедура і попрацювати ще в колах парламенту треба всім, щоби дійсно люди побачили, що якщо на 5 років заходити новий парламент, то він заходити по новій виборчій системі, де вже неможливо буде підкупити ... Це вже буде Ваша перша серйозна, фундаментальна перемога над тою системою, яка країна дає жити. Це перша частина. Є друга частина. Друга частина, що якраз і політики і по духу Конституції, якщо Ви припиняєте повноваження парламенту, він вже не має права нічого приймати. Якщо він припинив повноваження – це означає, що його повноважень, як таких вже не існує. Дивіться, трактувати можна як завгодно, але я просто хочу Вам сказати, від Ві можете навіть не сперечатися...

Зеленський В. О.: - Чому? Там він продовжує свою роботу до нового...

Тимошенко Ю. В.: - Можна хвилиночку, Ви маєте мандати безперервності є, альо повноваження – це ті, що парламент може робити як орган. Я не хочу з Вами зараз сперечатися, це не для цього зібрання, я Вам просто хочу виставити позицію абсолютно правову, бездоганну нашої фракції. Після позбавлення повноважень парламенту приймати нічого не можна.

Діалог в залі, погано чути.

Тимошенко Ю. В.: - Можна одну хвилиночку. Це так як Ви хочете трактувати, ви можете трактувати. Я Вам кажу, коли припиняються повноваження, не можна виконувати ці повноваження, тому що вони припинені. Вибачте, будь ласка, є просто сама така низька слів.

Репліка із залу далеко від мікрофону, погано чути.

Тимошенко Ю. В.: - Слухайте, юристи у нас, але скільки юристів стільки й думок. Я просто висловлюю позицію нашої фракції.

Репліка: - Це на вибори вже за старим законом тільки може піти. (Діалог в залі).

Тимошенко Ю. В.: - Можна одну хвилину. Справа в тому, що, дорогі друзі, я жодного з Вас не перебивала. Я просто прошу поваги один до одного, так. Дивіться, мова іде про те, що якщо ми взагалі не приймем до розпуску парламенту закон, то з моменту коли Президент приймає Указ, вже починає діяти закон, існуючий про вибори і його не можна буде переривати, тому що Центральна виборча комісія вже починає процедури, які незворотні. Тому тут є питання.

Ляшко О. В.: - Тобто після видання указу неможна змінити виборчу систему.

Тимошенко Ю. В.: - Не можна, і це твердо не можна.

Богдан А. Ї. - Немає такого в Конституції. ЦВК починає працювати над формуванням ОВК, до формування ОВК..

Ляшко О. В.: - Дивіться, мені Порошенко в цьому кабінеті пропонував між першим і іншим туром виборів змінити закон про президента. (Діалог в залі). Юля, вибач, одну секунду...

Тимошенко Ю. В.: - Ну це не правильно.

Репліка: - Олег, ти ж такий рівний як усі решта людей.

Тимошенко Ю. В.: - Дорогі друзі, я хочу Вам сказати, що з того моменту, коли ЦВК зробить перше засідання з формування всіх порядків денних нових виборів – це вже почав виконуватись діючий закон. Тут, я думаю, будь-який юрист Вам скаже, що відміняти його буде неможливо. Я хочу ще про одну річ Вам сказати, яка носити політичних характер. Справа в тому, що люди також від Вас очікують притягнення до відповідальності всіх високопосадовців – це Президента, його оточення корумповане і так далі. І це дуже важлива складова взагалі в існуванні держави. Тому що, коли є безкарність, то все інше вже немає ніякого значення. Це означає, що можна порушувати все, а тобі за це нічого не буде. Якщо зараз всі підуть на виборчу компанію і парламент, я ще раз кажу, невповноважений приймати жодного рішення, дуже важко буде зверни повноважних силовиків – Генерального прокурора, Керівника СБУ, а це буде означати, що ті кого треба буде притягнути до відповідальності, замість того, щоби бути притягнутими до відповідальності. підуть на вибори переможцями. І ми ще Порошенка і його...

Зеленський В. О.: - Ви маєте на увазі, що це буде умова парламенту?

Тимошенко Ю. В.: - Це, дивіться, якщо парламент розпущений, по-перше ті, що ми не зберемо майже нікого в цьому залі, це саме собою, але поміняти Генерального прокурора, Голову Служби безпеки України, які відіграють важливу роль у розслідуванні злочинів, які скоїв Порошенко і його оточення, буде дуже важко поміняти цих людей. А якщо залишаться старі, дуже важко буде притягнути їх до відповідальності. І тому є питання, що якщо зараз запустити цей процес то замість того, щоб іти і відповідати перед судом і перед народом, вони підуть на вибори і вони ще зайдуть в парламент, і ще отримують недоторканність, яку важко буде зняти. І вони насправді ще набудуть легітимності політичної замість того, щоб відповідати перед народом. Це є дуже важлива складова, просто зверніть на нього увагу. Мені здавалось. Я абсолютно не претендую на якусь істину. Я просто кажу як пропозицію. Мені здавалось, що було б дуже логічно запропонувати Президенту від на таких консультаціях, так, наприклад, спробувати Президенту разом з тією частиною здорових сил, причому як фракційних, так і позафракційних, і так і по окремих депутатів інших фракцій – створити більшість спільно з Президентом, сформувати тимчасовий Уряд консолідації або перехідний і провести всі рішення, які потрібні. В принципі різниця два місяці між строковими і безстроковими виборами. І можна було б показати і соціальні результати, і економічні, і притягнути до відповідальності винних, і змінити соцсистему виборів, і піти вже абсолютно з серйозною кількістю реально виконаних промов. Мені здавалось, бо це є дуже важливим. А що стосується того, що Гройсман подає у відставку, я поділяю ваш виступ у тій частині, але в принципі весь виступ був абсолютно адекватний і гарний, але у тій частині, що Уряд мусить іти у відставку, написати заяви, це важливо, тому що не може залишатися тією Уряд, який довів до такого стану країну, яка вже по суті, як правильно сказав Олег Романович, призвела електоральну революцію. Але те, що зараз заявивши Гройсман, що він піде у відставку і якби-то кидає країну некерованою, а ви не маєте права призначати виконуючих обов'язків по Конституції...

Зеленський В. О.: - Він же це розуміє.

Тимошенко Ю. В.: - Ну, так Вам же чомусь це пропонують, просто хочуть показати, що коли Ви прийшли, система стала некерованою. Так просто я хочу сказати всім нашим колегам, що немає права Прем'єр-міністр покинути свою посаду до тих пір, поки Верховна Рада не проголосувала його звільнення. І жоден Міністр не має права покинути. І якщо країна буде кинута на призволяще такими безвідповідальними діями киданням заяв, то це буде відповідальність Прем'єр-міністра, а не нового Президента. І тому не робіть з країною таких експериментів. Влада мусить мати приємственність, вона мусить бути і переходіті, і перетікати розумно і народ не може від цього страждати. І я переконана в тому, що якщо зараз осмислити всі виклики, які поставили перед державою, то треба вибрати тієї найкращий шлях, який хоча дає шанс народу отримати новий закон про вибори, хоча дає шанс і якщо цим шансом не скористається парламент це не буде означати, що цей шанс не випробував Президент. А розпуск парламенту у вас в руках залишається і через три дні, і через тиждень, і хай вам не кажуть, що там даті закінчуються чи ще щось закінчиться. Дорогі друзі, я ще раз хочу сказати, що згідно Конституції України Президент може оголосити дату позачергових виборів у будь-який момент, коли він як гарант дотримання Конституції бачить, що права і свободи людей порушені. Тому це моя пропозиція, але за будь-яких обставин, якщо Президент прийме рішення про розпуск парламенту, не міняючи все, що на ми радимо, ми безумовно будемо приймати участь у цих виборах, ми безумовно підемо на ці вибори, але просто, мені здається, що такі консультації даються не для галочки, а для того, щоб ми мали можливість подивитися на можливі шляхи виходу з цієї ситуації розумні ті, які люди чекають. Я думаю, що можна зараз опросити, хто за те, щоб пропорційну систему проголосувати. І у мене таке відчуття, що при Вашій правильній політиці в парламенті це може бути проголосовано, а ні, то не по Вашій вині це не буде проголосовано. Дякую за увагу.

Парубій А. В.: - Віталій Хомутиннік.

Хомутиннік В.: - Шановні колеги! Шановний пане президенте! Щодо питання сьогоднішньої тими зустрічі дострокових виборів. Перше питання чи є правові питання для такого Указу. Ми всі маємо юридичний досвід, юридичний фах і багатий досвід роботи в парламенті. І розуміємо, що тут є певна колізія. Але ми також маємо і економічний досвід, і економічну освіту, і ми можемо рахувати чи є сьогодні в парламенті коаліція. Тут два лідера фракції найбільших "Народний фронт" і "БПП". Сьогодні в "Народному фронті" 81, якщо я не помиляюся, і в "БПП" 135. Навіть школяр може скоригувати ці дві цифри. І скільки буде, Олеже, якщо ти підсказуєш.

Ляшко О. В.: - Я, на жаль, вже не школяр.

Хомутиннік В.: - 216 голосів. Альо 130 ніколи не було на табло – 100, 110 це було максимум. Це якісь екстремальні речі. Тому, якщо ми кажемо про ті, чи є сьогодні підстави для розпуску парламенту, то давайте не будемо дурити один одного тут, а якщо ми дуримо тут один одного, то ми дуримо ще весь український народ. Всі чудово розуміють, що цієї коаліцій вже давно не існує. І цей факт приховувався різними маніпуляціями чи просто це не так голосно показували як було треба, але сьогодні прийшов час відверто казати чи є коаліція, чи її немає.

Тимошенко Ю. В.: - Якраз цим і була порушена Конституція останні два роки.

Хомутиннік В.: - В першу чергу. Тому навіщо дискутувати про ті, чого в принципі не існує. Тому це ті, що стосується питання і розпуску парламенту і правових для цього підстав. Щодо можливих змін у виборче законодавство, то безумовно кожна фракція має свою позицію і я можу оголосити нашу позицію. Ми будемо підтримувати, якщо буде на це згода Закон про відкриті списки, який був прийнятий у першому читанні, якщо він буде доопрацьований із пониженням бар'єр єру до 3 %, то, я думаю, що ми зможемо знайти консенсус. Чому цей Закон про відкриті списки, а чому не закриті списки. Відкриті списки в будь-якому разі приближають партію до людей, до виборців. Тому що систему із закритими списками ми вже проходили. І в парламенті при закритих списках формувалися такі міжфракційні об'єднання об'єкти секретарок, водіїв, охоронців, які проходили в списках і ніхто не знав цих людей до моменту обранням їх народними депутатами і люди були здивовані, коли подивилися на справжній склад парламенту. Того, відкриті списки фактично це теж саме партійні списки, але з максимальним приближенням до людей це напевне мало би сенс.

Виступаюча: - Після указу з наступного дня у нас починається виборчий процес. Складається календарний план, встановлюються необхідні дії, швидкоплинність така, що нічого змінити не можливо, по-перше, і це буде делімітизація процесу.

Богдан А. Ї.:: - Давайте по процедурі, можна по процедурі?

Виступаючий: - Можна продовжити? Дякую. На закінчення, наша позиція зрозуміла по виборам, зрозуміла по розпуску парламенту. Ми чекаємо також на подання кадрові до парламенту, в першу чергу на ті призначення, які відповідно до Конституції – це Генеральний прокурор, Служба безпеки України, Міністр оборони, Міністр закордонних справ, Генштаб. (Діалог в залі). Це має бути зроблено як найшвидше і не залежно від того чи буде сьогодні Указ про розпуск чи ні я переконаний в тому, що для підтримки цих рішень буде згода всіх фракцій незалежно від того коаліція існує чи ні. Тому що це фактично це прямі повноваження Президента і тут без зауважень, я думаю, має бути підтримка парламентських фракцій. Тому, чекаємо на Ваше рішення і якщо воно буде сьогодні про розпуск парламенту, наша фракція прийме це з розумінням. Дякую.

Парубій А. В.: - І заключний це – Ярослав Москаленко "Воля народу".

Москаленко Я.: - Я дуже коротко, шановні колеги, більше по суті. Я підтримую позицію Юлії Тимошенко і Віталія те, що у нас з 2016 року немає коаліції і я хочу нагадати що більшість людей, які сидять за цим Столом публічно виступали про ті що коаліції немає і вимагали від Порошенка розпустити Раду. Тому, Олег Валерійович сказавши, що немає жодної людини, хто хоче змінити країну, я думаю, що це він оговорився за цим Столом. Тут немає жодної людини, хто не хотів би змінити країну.

Ляшко О. В.: - Очевидно ти не дочув, Ярославі,, я якраз саме ті й казав. Москаленко Я.: - А політика така штука що це конкуренція образу майбутнього і ми всі покликані жити і працювати для людей, але просто кожен бачить свій шлях. Я хочу сказати, як проста людина, якщо дозволите, абсолютно логічне Ваше рішення і ті що Ви вчора сказали при інавгурації про розпуск парламенту. Всі решта дискусії, які йдуть навколо цього це затягування процесу і вважаю, що воно сьогодні є недопустимим, тому що 100 % людей підтримує перезавантаження всієї влади, починаючи з розпуску парламенту.

Тимошенко Ю. В.: - По новій системі.

Москаленко Я.: - Наша депутатська група "Воля народу" підтримує таке Ваше рішення, що стосується зміни виборчого законодавства, вважаю на сьогодні його не можливим, тому що ми не можемо їх прийняти тієї закон який є прийнятий у першому читанні і ті що він пройшов навіть у першому читанні 226 голосів, це такого свого роду була політична гра на тій день. Тім більше, що Конституційний суд давши вже відповідь. У нас вже є відповідь, Андрію Володимировичу?

Парубій А. В.: - Чому?

Москаленко Я.: - По Виборчому кодексу в першому читанні.

Репліка: - Не має нічого. (Діалог в залі).

Москаленко Я.: - Тому, ми вважаємо що потрібно приймати рішення про розпуск парламенту і всі решта дискусій вже будуть іти з новообраним парламентом.

Ляшко О. В.: - Володимире, я хочу додати...

Москаленко Я.: - Олеже Валерійовичу, одну секунду, я хочу сказати на рахунок мажоритарщиків і хочу вам нагадати, що в 2014 році, якби не було 12 мажоритарщиків невідомо по якому курсу пішла бі ця країна. І я був ще не депутатом в 2006, 2007, 2008 році, коли закриті списки пройшли, ви знаєте як в народі називали політичні списки, це були злочинні організовані групи політичні і я це дуже добре пам пам'ятаю як проста людина. Тому, сьогодні говорити про списки, про тієї закон який є, ми ці вибори просто не проведемо і ви це всі знаєте за цим Столом. Ми просто їх не проведемо в апріорі. Міняти їх "на коліні", "на скаку" ми також цього не зробимо. Введіть політичні сили під своїм брендами людей по мажоритарці і немає ніяких питань. Дякую вам з увагу.

Ляшко О. В.: - Володимире, я хотів би... Ярослав сказавши про те, що 226 голосів було в першому читанні за Виборчий кодекс і що це була гра. Так, це була гра, яку організовувала тодішні Президент і влада, тому що саме вони не хотіли змінити виборчу систему і вони самі себе перехитрили. Тому що "Опоблок" повністю проголосував, а вони не чекали, що він проголосує повністю і Порошенко скакав до люстри, що прийняли цей закон. Діалог в залі, погано чути.

Репліка: - Олег Валерійович, не скакав. Його частина БПП голосувала, в нас було вільне голосування. Діалог в залі, погано чути.

Ляшко О. В.: - Артурі, добре, не будемо говорити скакали чи не скакали, зараз для нас інше...

Репліка: - Ми говоримо про повагу, Олег Валерійович, давайте триматися поваги.

Ляшко О. В.: - Я з повагою кажу, що скакав до люстри, коли був прийнятий цей закон, але проїхали. Про мертвих або нічого або добре.

Репліка: - Олег Валерійович, є повага до інституції, Ви з цього і почали підтримувати Андрея Володимировича.

Ляшко О. В.: - Артур, про які подвійні стандарти Ви мені говорите? Голова ЦВК розказує, що не можливо змінити виборчий закон, коли почалася виборча компанія, а коли йшла президентська компанія і Порошенко в цьому кабінеті мені розказував про те, що давайте ваш закон "Про обстеження наркоманії" приймемо між першим і одним туром. Це не подвійні стандарти? Коли я сказав, що цього робити не можна на фініші виборчої прямої, після цього. Тому не розказуйте мені про стандарти подвійні чи потрійні. Ті що ви демонстрували в парламенті це п'ятому ятірні стандарти і в результаті закінчилося тим, що 73 % не за Зеленського проголосували, а проти вашого хапуги. Тому не вчіть мене. Володимире, дивіться я хочу, щоб ви почули, більшість людей тут про це сказали...

Зеленський В. О.: - Олегу Валерійовичу, я хотів би, щоб всі вже сказали. Давайте Тетяні Сліпачук даємо слово, а потім, будь ласка, якщо Ви не проти. Дякую.

Сліпачук Т. В.: - Шановні присутні, дякую, по-перше, за можливість бути і можливість, якщо необхідно надати вам ту інформацію, яка має допомогти вам вирішити ті питання, яке стоїть зараз на порядку денному. Дуже прошу вас звернути увагу, що для нас як для інституції важливо, що забагато років ми протягом цих президентських виборів змогли повернути довіру виборців до інституцій, по-перше, і до виборчого процесу, то є дуже важливо. По-друге, як показала президентська компанія та війна, яку з нами веде РФ інформаційна. Вона буде стосуватися делівітімізації процесу виборів знову ж таки як це було на президентської компанії. Тому це питання вам потрібно взяти до уваги, коли ви будете приймати будь-які рішення. По-третє, я розумію і ви, я думаю, розумієте тих, що немає поганих чи добрих виборчий систем. Є технології і є принципи, є порядність суб'єктів виборчого процесу і тому будь-яка система має право на існування, якщо люди підтримуються цього. Стосовно того, що обговорювалося, якщо буде це питання, ви наддасте, я хочу підтримати, по-перше, слова Юлії Володимирівни стосовно того, що після припинення повноважень дійсно Верховної Радою я б не рекомендувала приймати будь-які серйозні закони в цьому проміжку, тому що вони є дуже спірними за своєю значністю.

Тимошенко Ю. В.: - Легітимність.

Сліпачук Т. В.: - Почитайте цікаво як сформульовано ця стаття, тому що дійсно це призначення в даному випадку дострокового припинення і призначення позачергових виборів, вона фактично припиняє повноваження Верховної Ради. Це є питання і воно має братися до уваги. По-друге, стосовно зміни системи є теж, я думаю, тут ви фахівці, є Кодекс належної практики у виборчому процесі і в ньому чітко вказано, що менш ніж за рік непотрібно змінювати принципи. У тому випадку, якщо ми маємо два місяці на позачергові вибори, то змінити за два місяці принципи виборчої системи неприпустимо. Я поясню чому. Центральна виборча комісія має бути по іншому проводить процес. Правова визначеність втрачається зовсім. Люди бачать зовсім іншу систему. Це питання. Це не демократично. Годину нажаль втрачено, тому що я..

Зеленський В. О.: - А за 4 місяці, вибачте? Сліпачук Т. В.: - Два місяці нові позачергові вибори, у нас двомісячні 60 днів.

Ляшко О. В.: - Я маю на увазі, якщо вибори в жовтні, ми можемо змінити систему.

Зеленський В. О.: - Ні.

Ляшко О. В.: - А де це написано, що не можемо.

Богдан А. Ї.: - А що це за Кодекс

Сліпачук Т. В.: - Кодекс належної практики виборчому процесу, в тому числі і...

Богдан А. Ї.: - Звідки? Кім прийнятий?

Сліпачук Т. В.: - Він прийнятий ОБСЄ.

Богдан А. Ї.: - Це є нормою України?

Ляшко О. В.: - Це рекомендаційцно.

Сліпачук Т. В.: - Цей документ вже фактично є частиною українського законодавства і практики, тому що в тому числі Верховним Судом він вже неодноразово застосовувався при вирішенні справ. І його переклад, він був опублікований в рамках вирішення Верховним Судом України.

Ляшко О. В.: - Пані Тетяно, коли він був ратифікований?

Богдан А. Ї.: - Він не ратифікований, він не обов'язковий, дорадчий.

Сліпачук Т. В.: - Альо це той Кодекс, який є настільною книгою і стандартна, в який всі наші колеги, в усіх країнах дотримуються. Це базовий принцип і стандарти. Коли ми отримали за результатами президентської кампанії схвальні відгуки, це тому що ми виконали всі ті питання, які там написані. Чи ми дотрималась самих високих стандартів виборчого процесу. Не потрібно підривати ті, що ми тільки зараз змогли нового поставити в Україні як практику.

Ляшко О. В.: - Тобто Ви вважаєте, що зміна виборчого закону підірве легітимність майбутнього парламенту і довіру до виборів? Репліка: - Міжнародних партнерів.

Сліпачук Т. В.: - Чому говорять неможливо? Тому що це означає, що працює політичний аргумент. Якщо ви його відкриєте, там є це пояснення. Чому вони встановили це як стандарт, тому що це свідчить про політизованість зміни виборчий процедур.

Ляшко О. В.: - А розпуск парламенту це не політичний момент?

Сліпачук Т. В.: - До розпуску парламенту було гарно сказано. Питання дійсно в межах проблеми з точки зору Конституції. З точки зору букви закону воно є таким, що виникають запитання до його, дійсно, можливості. Інше. Якщо ми говоримо про верховенство права і якщо ми будемо розуміти, що тут в залі є одноголосне відношення до цього як до неминучого процесу, і ніхто з присутніх політичних сил мені в спину, коли почнеться цей процес, не буде ставити як підстава, будь-яких заперечень, щодо дій ЦВК, то будуть спори. І по мажоритарній системі, і по пропорційній, яка буде іти, не буде ставити, що він неконституційний. Це буде Ваше ставлення верховенства права, розуміння політичної необхідності. Якщо цього не буде то така полеміка буде зводити нанівець.

Ляшко О. В.: - Пані Вес ЦВК, політична доцільність всі розуміють. Скажіть, будь ласка, чітко Указ Президента про достроковий розпуск парламенту на Вашу думку відповідає Конституції?

Сліпачук Т. В.: - У Голови ЦВК немає повноважень для оцінки конституційності дій Президента України, як і ЦВК загалом. Вона може тільки звернути увагу на Положення Закону про вибори народних депутатів України, де є певні, скажемо так, застереження, які свідчать у застереженні, яким чином це має бути зроблено.

Зеленський В. О.: - Дуже дякую. Я хотів би, Андрію, ще для прийняття самого рішення про статус нашого засідання правового.

Богдан. А. Ї.: - Дякую. Якщо дозволите, я хоч і технічний представник поки що...

Ляшко О. В.: - Я вибачаюсь, шановні колеги, пане президенте, я вибачаюсь, при всій повазі Андрію до Вас, ми вже познайомились, але я прошу дотримуватись вимог Конституції України. Учасники консультацій, відповідно до Конституції Президенти і лідери фракцій, якщо вам треба порадитися, то візьміть порадьтесь. Ми хотіли чути думку не ваше, не офіційної особини, ми хочемо чути думку Президента суб'єкта права на розпуск парламенту. Тому я прошу Вас дотримуватися Конституції і я прошу Вас, пане президенте, кожен лідер фракції висловив свою позицію і хотів почути від Вас...

Зеленський В. О.: - Я хотів, до речі, до Вас звернути ще з одним питанням – це з приводу дати виборів, якщо я прийму таке рішення, як ви відноситесь? (Діалог в залі.)

Ляшко О. В.: - Дивіться, проблема у Конституції. Проблема в тому, що в Конституції написано, хто бере участь у консультаціях. Вісь в чому проблема. Якщо ви вважаєте, що рішення про розпуск парламенту... Зеленський В. О.: - Чому ви кричите? Ляшко О. В.: - Я не кричу, у мене голос такий. Якщо Ви вважаєте, Володимире, що рішення про розпуск парламенту можуть приймати і обговорювати люди, які не наділені повноваженнями владою відповідно до Конституції, то стаття 5 Конституції говорити "узурпація влади". Якщо ви мені скажете, що у цієї людини..

Зеленський В. О.: - "Узурпація влади" кім?

Ляшко О. В.: - "Узурпація влади", тому що ви пропонуєте, щоб Андрій Богдан, який не наділений жодними владними повноваженнями на момент нашого обговорення, брав участь і вирішував долю розпуску парламенту.

Зеленський В. О.: - Андрій Богдан не вирішує частку розпуску парламенту.

Ляшко О. В.: - Тоді на якій підставі він тут знаходиться і говорити.

Богдан А. Ї..: - Я спробую пояснити нашу правову позицію.

Ляшко О. В.: - Андрію, Ваша правова позиція ві Радник Президента. Порадьте вашу позицію Президента. Мені як лідеру призера фракції нетреба Ваші поради. Я хочу почути Президента з усією повагою до Вас.

Богдан А. Ї.: - Дозвольте мені все-таки прокоментувати.

Ляшко О. В.: - Слухайте, Андрію Володимировичу, знаєте що я зараз залишу ці .. (діалог в залі, погано чути).

Зеленський В. О.: - У чому проблеми?

Репліка: - Зараз не офіційна частина консультації. (Діалог в залі, погано чути).

Богдан А. Ї.: - Вибачте, будь ласка, я звичайний технічний працівник на сьогоднішній день і немаю права голосу, але я хотів би пояснити юридичну позицію нашої сторони. Ви з нею можете не погоджуватися. Ві політики, ви маєте право приймати політичне рішення. Я як юрист і наша команда виходить з того, що є абсолютно повні всі повноваження Президента щодо розпуску парламенту згідно статті 90 Конституції України, оскільки на сьогоднішній день і два роки до цього не існувало коаліції у Верховній Раді. Щодо чинного законодавства Конституція встановлює період протягом якого проводяться дострокові вибори – 60 днів. А Закон встановлює день в який мають проводитись самі вибори – це неділя. В даному випадку, якщо сьогодні публікувати Указ, то останньою неділею шестиденного терміну буде 14 липня. Але 14 липня це буде не шестидесятиденний термін, а це буде 54 дні. І це буде дуже проблематично для ЦВК оголосити і провести вибори з повним дотриманням всіх процедур. Оптимальною датою публікації Указу є завтра це середа і відповідно шестидесятиденний термін закінчується в неділю 21 липня. З нашої точки зору, ви звичайно можете мати іншу думку, термальним терміном датою публікації є завтра Указом і тоді буде повністю дотримана процедура. Для чого я це кажу? Щоб вносити зміни до Закону, а ми консультувалися з експертами в тому числі і міжнародними, і міжнародні експерти, які нам рекомендувалі в тому числі і різні посольства, вони бажають, більшість тут абсолютно права, що Україна потребує скасування можеритальної частини виборчої системи в Україні. І ми, наша юридична думка, політична може бути в Президента інша, я не знаю. Думка нашої юридичної команди, що це потрібно зробити. Але як це зробити, на шкода є декілька варіантів. Перший варіант – це звичайно прийняття Виборчого кодексу, який знаходиться на розгляді парламенту, а ці консультації з народними депутатами дали відповідь, що це реалістично ми не можемо зробити. Нам підсказали міжнародні експерти дуже хорошу думку внести правки до діючого Закону України про вибори народних депутатів.

Репліка: - А якщо повернуться до того закону, який був... (діалог в залі, погано чути).

Богдан А. Ї.: - Я постараюся дати відповідь. В даному Законі України потрібно внести два технічні питання, які ми хотіли б вам запропонувати. Перше, в діючому Законі просто скасувати цю частину статте, які відповідають за мажоритарну частину. І другу частину це на ваш розгляд як парламенту зменшити прохідний бар'єр єр для того, щоб були все-таки голоси для прийняття цього рішення.

Репліка: - До якого?

Зеленський В. О.: - До 3 %.

Богдан А. Ї.: - Ті, що ми на консультації з народними депутатами, які працюють в діючому парламенті, оптимальна цифра це 3 %. Я думаю, що Президент буде не проти такого політичного рішення держави.

Зеленський В. О.: - Ми це обговорили, це нормально.

Богдан А. Ї.: - Прийняття такого Закону дає нам ще один позитивний меседж для міжнародників і для самої України в парламенті по партійній системі буде присутні 450 народних депутатів, а не 423, якщо я не помиляюся, які працюють на сьогоднішній день. Дані зміни до діючого закону є ми можемо назвати їх технічними правками і такі технічні правки до Закону під час виборів було прийнято неодноразово. Це не є новий закон і це не є..

Репліка: - До початку тільки не під час, тому що в наступний день ми не можемо.

Богдан А. Ї.: - Я вибачаюся, я не закінчив. Під час виборчого процесу багато разів до закону, який регулював вибори в цей період приймалися технічні правки. Немає внутрішнього законодавства України, яке б забороняло виводити ті чи інші технічні правки до Закону про вибори під час виборів. Проте дійсно існують міжнародні стандарти це є дорадчий погляд міжнародної спільноти на проведення тієї чи іншої виборчої компанії. Це вам як політикам давати оцінку чи треба це робити, чи можна це робити, чи не можна, але юридична можливість вчинення таких дій дійсно існує. Інша позиція Президента України мабуть наступної Адміністрації Президента України цього питання це є...

Репліка: - Це хто? Наступний? Ви?

Богдан А. Ї.: - Я не знаю, Президент має вирішити.

Зеленськкий В. О.: - Я ще не вирішив.

Богдан А. Ї.: - Проте, ми зараз розмовляємо трошки на іншу тему. Це є політічною дією політічною відповідальністю, все-таки, парламенту прийняття такого рішення. Зі сторони Президента в нього є одне повноваження підписати цей закон у тій же день і опублікувати в той же день коли цей закон вчинити йому на підпис. Тому, якщо ви приймете таке рішення і ви візьмете на себе таку політичну відповідальність, то звичайно з нашої сторони з юридичної сторони команди, з сторони Президента ми будемо максимально сприяти. Звичайно ця пропорційна виборча система давно назріла і для України вона абсолютно необхідна є і буде абсолютно своєчасно. Я думаю, що я всі питання виразив, які ми хотіли підняти. Я дякую що ви знайшли час і терпіння мене вислухати.

Зеленський В. О.: - Я хотів Вам сказати, Андрій Володимирович, з приводу коаліції. Ви ж фахова людина і великий у Вас досвід. Наше перше з Вами знайомство не по телевізору, а так реально за Столом відбулося на скільки Я пам пам'ятаю 3-го травня щось таке. З-го травня колі ми з Вами обговорювали дату інавгурації, Слава Богу вона пройшла, дякую за це. Але Ви знаєте, якщо б ми з Вами на наступний день, коли Ви мені сказали, що прийдуть всі голови фракцій, до речі, я приймаю Ваше вибачення, Олег Валерійович, що Ви не були. Ви нам сказали, шо Ви зберете всіх і ми з Вами приймемо цю дату. Ми Вам сказали відверто, що 19-ті ми хочемо, бо це неділя і ми не хотіли того, що було вчора – перекриття вулиць. І тоді ми сказали: "Будь ласка 19-ті, якщо 19-ті не прийме парламент, ви всі свідки, будь ласка, називайте 28-ме чі 1-ше самі згідно Конституції України. І тоді на наші зустрічі, на нашому першому знайомстві, ми з Вами розмовляли в цілому про роботу парламенту, ми показували як це важливо. Я Вас запитався: –"А як же з приводу того, що два роки не існує коаліції?". На що Ви мені сказали: "А парламенту, в принципі, і в Європі і є багато країн, де немає коаліції і парламент без цієї коаліції працює нормально". Це була Ваша репліка, це була Ваша цитата. Тобто я не до того, що Ви зараз змінюєте позицію, що люди вийшли з коаліції, а фактично вони вийшли з того, що не було. Ви самі є Голова Верховної Ради і це засвідчили на нашому першому знайомстві. Вісь, що я хотів Вам сказати з приводу коаліції. І, до речі, я ще хотів сказати, що я нічого не знаю про що ви, чому вам забирали там телефони чи ще щось. Ми нікого не хочемо ображати і розпуск парламенту і наша зустріч свідчить про те, що ми хочемо це нормально, демократично, дуже спокійно. Тому я не кричу як Ви, Олег Валерійович, хоча Ви знаєте я можу. Ми дуже спокійно хочемо далі працювати – це правда. Коаліції не існує. Ні з чого ні хто не виходить і ви це розумієте і Юлія Володимирівна теж, коли я говорив. Розпуск парламенту – це не моє політичне прохання. Це правда 4 % людей. Щось було не так там, може не всі там депутати, багато фахівців, ну щось не склалося. І це треба визнати просто чесно – 4 % підтримка людей цього парламенту. Тобто, я як гарант Конституції, я просто повинен це зробити ось і все, не порушуючи Конституцію. Тому що я гадаю, що я нічого не порушую. В якій формі це зробити, я думаю, що ми можемо це зробити спокійно, наша юридична команда пропонує вам такий формат, якщо ви згодні – давайте це зробимо. І все. Репліка: - Зробимо це разом.

Ляшко О. В.: - Зробимо їх разом.

Зеленський В. О.: - Можемо так.

Парубій А. В.: - Якщо можна я відповім. Я почав з того про повагу до інституції. Ви знаєте я просто, ну я справді маю там досвід, я був депутатом, правда все життя був опозиційним, тоді казали вони пропагували до інституції. Я скажу вам свою думку і позицію. Ваше звернення до депутатів, які тримаються за свої ксіви було нечесним, що депутати тримаються за свої ксіви це було нечесно. Я взагалі відчуваю Мустафа, Джемільов, які життя провели у тюрмах, у них не ксіви, не мандат народної довіра, які ми здобули своїм життям своєю боротьбою. І навіть, коли вони до мене в опозиції або критикують мене я весь час з шаною схиляю перед ними голову. Неможна, нечесно і неправильно говорити і узагальнювати. Це був, коли говорять сьогодні теж про повагу до інституції це був удар по інституції не чесну і не правдивий. Так само як і нечесно, і неправдиво було казати про Верховну Раду України "ВРУ" і як там "зграя дурних брехунів" чи як, я навіть не хочу пригадувати дослівний посаду – це було нечесно. Я з Вами на зустрічі, коли говорив, я сказав: – "Якщо Комітет прийме рішення, якщо Комітет прийме рішення". Комітет після Вашого звернення про ксіви, але ми не будемо приймати рішення на годину інший, аніж це передбачено Законом. Після того ви даєте пост, який особисто ображає мене, який особисто ображає весь парламент. Я не з тих, хто ображається, я не з тих, що я надалі говорю про повагу до інституції, тоді була інша Верховна Рада. Був інший Голова, інші голови фракцій. Застерігаю Вас власне від того, що якщо ці функції непорушені під час війни, то буде мати дуже негативний наслідок. Тепер про юридичну частину. Ви знаєте зараз в Україні фактично напівполітична кризу. Тому що на передодні Указу про розпуск, керівник Уряду вчора подавши у відставку, написавши заяву. Я як Голова Верховної Ради України знаю одне, що якщо ситуація не та ..., дій згідно із законом. Тому я дам Вам дуже просте і виразне питання, на основі чого Ви плануєте підписати Указ про розпуск парламенту? Я кажу Вам з приводу того, що я Голова Верховної Ради України не спікер, а Голова Верховної Ради України, я не слідкую за тим як створюється коаліція, як розпадається коаліція – це не є мої повноваження. Мої повноваження полягають в тому, щоб працювала Верховна Рада України. Щоб працювала. Я хочу Вам наголосити, що після того як з трибуни Верховної Ради не Голова, а коаліція заявила про свій розпуск, я закономірно це оголосив з трибуни. І ми ввійшли у процес конституційної тридцятиденного формування нової коаліції. Я не маю повноважень встановлювати або визначати наявність коаліції. І дуже уважно прочитавши Ваші повноваження, теж їх нема з приводу того встановлювати чи не встановлювати коаліцію. Тому в мене просте питання, яке я задав першим, коли ми сіли в цьому залі. Офіційне протокольне питання – на основі чого Ви плануєте підписати Указ про розпуск парламенту. Бо, коли ми говоримо про дух і букву, то кажу весь дух того закону, окрім букви передбачається, коли парламент не працює. Хочу Вам повідомити парламент працює. Тільки минулого тижня, позаминулого – Закон про мову, минулого – ДБР, ряд інших законів. Парламент працює, якщо порівняти його з попередніми скликаннями, може негарно говорити, ефективніше ніж попереднього скликання. І в мене просте питання на яке хочу отримати відповідь. Не юриста, я пана Андрея страшенно поважаю, я знайомий з багатьма його дуже цікавими юридичними висновками і рішеннями, мені цікава Ваша думка як Президента і позиція.

Зеленський В. О.: - Андрій Володимирович, я дуже багато разів вже сьогодні відповідав Вам на це питання. Я гадаю, що не існувало коаліції з 2016 року, це перше. Друга, це запит суспільства, а це і є найголовніше для мене як для Президента. Тому я є гарантом і захищаю людей України. Довіра до парламенту 4 % і для мене Ваша позиція, скажімо так, просто не мені зрозуміла Ваша позиція. Коли Ви є Головою Верховної Ради України, довіра до якої так низько впала, а що таке довіра ми з Вами розуміємо. Довіра це відповідь на роботу. До речі, на роботу парламенту, це не значить, що про скоринки чи про щось я звертаюсь до всіх. Ви мені, до речі, вже другий раз про пана Джамільова кажете одними і тімі ж словами. Може ви забули, Ви мені це сказали, а я Вам скажу, що я до нього особисто не звертався. З приводу даті ми все пояснили. Будь ласка, Юліє Володимирівно.

Тимошенко Ю. В.: - Дивіться стаття 83 Конституції говорити про те, що позачергова сесія Верховної Ради із зазначенням порядку денного скликається Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України, тобто, якщо є таке рішення про внесення змін до діючого Закону про вибори, Ви маєте право скласти порядок денний з позачергової сесії, звернути до Голови Верховної Ради, і Голова Верховної Ради...

Зеленський В. О.: - Тобто, все ж таки маю право.

Тимошенко Ю. В.: - Стаття 83.

Ляшко О. В.: - А цього ні хто й не заперечував.

Тимошенко Ю. В.: - І Голова Верховної Ради зобов'язаннями язаний непізніше трьох днів оголосити позачергову сесію. Саме тому я повністю вважаю їх всіх можливостей і підстави зібрати позачергову сесію, внести зміни до цього Закону про вибори. При чому ми підтримуємо обидві складові і зняття мажоритарки, і зниження бар'єр єру. І я думаю, що можна зробити третій пункт – це розшифрувати, щоб ще одну корупційну складову прибрати, коли за 3-5 мільйонів доларів із однієї фракції перекуповували тушок в іншої фракції, так? То можна уточнити в цьому законі як працює інтерактивний мандат. Тому що в Конституції...

Ляшко О. В.: - Це право людей, але у Вас є мандат на 5 років. Якщо йти за Вашою аналогією – низький рейтинг того й перевибори.

Зеленський В. О.: - Ві кожне слово скажете про рейтинг і про популярність. Я не та людина.

Ляшко О. В.: - Дивіться, мене теж не хвилює Ваш рейтинг, мене хвилює...

Зеленський В. О.: - Давайте далі по суті.

Ляшко О. В.: - Я по суті Вам і кажу, якщо Вам здається, що говорю не по суті, я можу зупиниться. Я намагаюсь допомогти Вам прийняти рішення.

Зеленський В. О.: - Тоді, будь ласка.

Ляшко О. В.: - Ми для того тут і зустрілись. Тому, зміни до Конституції і скасування недоторканності Президента, суддів, депутатів. Закон про імпічмент, Закон про тимчасові слідчі комісії, можливо, якщо ми це встигнемо, бо це все позачергове засідання за один день. Тобто ключові, можливо, зміни до бюджету принести. Тому що відставка Уряду поклала відповідальність на Вас. Ви можете говорити – є відставка, нема відставки, проголосували, не проголосували, але в уяві людей відбулась відставка Уряду. І сьогодні Ви несете відповідальність і за курс гривні, і за все на світі. Я кажу в уяві людей не по Конституції. Ну, Юля хоче бути Прем'єр єром, вона хоче нести відповідальність, я її розумію.

Тимошенко Ю. В.: - Ні, Гройсман несе відповідальність.

Ляшко О. В.: -Але сьогодні поки вона не Прем'єр відповідальність несете Ви. Тому підсумовуючи.... Я Вам допоміг?

Зеленський В. О.: - Не те слово. З самого початку засідання.

Ляшко О. В.: - Ви, нарешті, дасте команду віддати мій телефон?

Зеленський В. О.: - Я не даю людям команди. Я інша людина. Я цю охорону перший день бачу.

Ляшко О. В.: - Тим не менше вона не дала можливості українцям бачіті нашу розмову.

Зеленський В. О.: - Будь ласка.

Виступаюча: - У мене лише одне невеличке, якщо можна доповнення, в цьому переліку. Прошу також подивитися на Закон про публічні закупівлі, який в даному випадку розповсюджується на процес закупівель протягом виборчого процесу в рамках позачергових виборів швидкоплинність така, що ми не вкладуємось в 45 і 25, які передбачено тендери на здійснення через прозору закупівлю. Не Центральні виборчі комісії, а що ще більш критичне ні окружні виборчі комісії, які мають це здійснити. Це просто неможливо і люди можуть підпадати під кримінальну відповідальність, якщо вони не проводять ці тендерні закупівлі. У нас є проект Центральної виборчої комісії, який відповідає... Тимошенко Ю. В.: - То треба створити робочу групу невелику негайно. Від кожної фракції, від ЦВК для того, щоб повністю відкатати всі деталі і внести узгоджений заздалегідь прийнятні закони. Це скоротить час і дасть результат.

Ляшко О. В.: - До рації й присяги. Хочеться – не хочеться живи по Закону і по Конституції. Ми всі президенти, ми всі відповідаємо.

Зеленський В. О.: - Молодець! (Сміх у залі). Цитує це вже добре.

Ляшко О. В.: - Я ж сказав, я тричі прочитавши промову, креативна, нормальна промова.

Зеленський В. О.: - Можемо вже закінчити?

Парубій А. В.: - У мене є питання з приводу того від чого базуються ваші переконання, що коаліція перестала існувати не 17 травня, а швидше, я відповідь почув .(далеко від мікрофону, погано чути).

Зеленський В. О.: - Андрію Андрійовичу, скажіть, будь ласка, а хто підтримує мажоритарну систему, щоб ми знали? (Діалог в залі). Ні, з вас?

Геращенко І.В.: - Ті, хто сидять в президії, ми найкраще знаємо як відвідується засідання Верховної Ради України. І від 226 голосів, які були за перше читання, якраз ці присутні тут голосували в основному, альо більшість тут присутніх, які зараз б'є ються за позачергову сесію, вони як правило не ходять на засідання Верховної Ради.

Парубій А. В.: - Це Ви про кого зараз?

Геращенко І.В.: - Це не про Вас.

Ляшко О. В.: - І не про нас.

Тимошенко Ю. В.: - Наша фракція буде в повному складі. І я думаю, що після всіх консультацій все одне треба внести і подивитися, хто буде голосувати за це, а хто ні, але у вас не буде вже..

Зеленський В. О.: - Я розумію.

Виступаючий: - Якщо буде незібрана позачергова сесія, Президент з чистою душею підписує... І все.

Ляшко О. В.: - Якщо Президент звернеться до Голови парламенту, Голова парламенту зобов'язаннями язаний з Конституції скликати.

Репліка: - Так вони можуть не приїхати.

Ляшко О. В.: - Якщо Президент цього не зробить і парламент відправить на вибори за старою системою, Президент несе відповідальність за новий парламент, який перетвориться на такий же як і всі попередні.

Зеленський В. О.: - Дякую.

Ляшко О. В.: - Окремо для історії я хочу сказати, що я підтримую Андрея Парубія, що цей парламент прийняв найважливіші рішення для країни і принижувати його не треба.

Зеленський В. О.: - Дякую всім.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает неправильными видеообращения президента Владимира Зеленского, в которых он унижает парламент.