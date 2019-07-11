Полная международная блокада и "котлы" на фронте - эксперт рассказал, как давить на Россию

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Война с Россией не прекратится, пока Украина не начнет применять симметричные меры в своей внешней политике. Об этом в интервью журналу "Країна" заявил директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА.

"Мы потеряли свою международную субъектность, - говорит эксперт. - Стали объектом внешних воздействий настолько, что другие могут решать нашу судьбу за нас самих. Должны применять силовые средства дипломатического давления. Как выход из ПАСЕ. Далее, надо менять внешнеполитическую стратегию . Она должна базироваться на симметричных мероприятиях. Как действует Россия - Евросоюз ввел санкции - РФ ввела контр-санкций. А нас грабят и оккупируют, а мы разводим руками и обращаемся к международным организациям: освободите нам границы от российских войск".

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В то же время, Перепелица отмечает, что война не прекратится, пока Россия не начнет нести реальные физические и экономические потери:

"Для этого нужны не санкции, а полноценная международная блокада России. Она возможна только, когда мы признаем РФ воюющей стороной. И заставим международное сообщество это сделать. Этого Россия боится больше всего. И поэтому везде позиционирует себя как посредника".

"Мы закрепили войну в форме АТО, - продолжает конфликтолог. - Теперь начали выходить из этого тупика. Но опять - никакого применения оружия. Идет война. Если вы не собираетесь воевать, остается один путь - капитулировать. Генштаб заявляет, что освободить Донбасс военным путем невозможно. Нам говорят - там наши граждане, мы не можем по ним стрелять. Ну тогда бросайте оружие и идите в дипломаты. Зачем нам Вооруженные Силы? Вы обязаны стрелять - это ваше назначение. Или кроме как бомбить нет другой тактики? Создавайте "котлы" противнику, как это русские войска делали нам в Иловайске, Дебальцево и на российско - украинской границе".

Полную версию интервью с Григорием Перепелицей читайте в следующем номере журнала "Країна".