Политзаключенного Бекирова заставляют ложно свидетельствовать против Меджлиса - Чубаров

Бекирова вынуждают ложно свидетельствовать. Фото: РБК

Незаконно арестованного в аннексированном Крыму Эдема Бекирова вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они якобы готовили теракт в Крыму.

"Там ситуация очень простая. Ему говорят: "Дай показания о том, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму - и все у тебя будет хорошо", - рассказал Чубаров в ходе пресс-конференции, передает Укринформ.

Инвалиду первой группы Бекирову поставили ультиматум, цена которого - человеческая жизнь. "Идет не просто пытка из-за его физического состояния, а ультиматум, где на кону - жизнь человека", - отметил Чубаров.

Россия не выполняет ни одной рекомендации Европейского суда по правам человека относительно здоровья Бекирова, и его состояние постоянно ухудшается. "Вчера у него был адвокат впервые за более чем недельный срок, и он опять принес печальные новости о его здоровье", - рассказал Чубаров.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 11 июня вынес решение по делу Бекирова, в частности, постановил срочно поместить политзаключенного в больницу. Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение ЕСПЧ, отказывается госпитализировать Бекирова, который находится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыма. Российская прокуратура Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.