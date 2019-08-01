Политзаключенного Бекирова заставляют ложно свидетельствовать против Меджлиса - Чубаров

 
Ексклюзивы
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 477
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 1674
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1962
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2736
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 666
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 999
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6102
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5761
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1215
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3645
Фото
Все фото
4
5
9
6
4
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
Видео
Все видео
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 477
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6102
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1017
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2718
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1800
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
четверг, 01 августа 2019 02:22

Политзаключенного Бекирова заставляют ложно свидетельствовать против Меджлиса - Чубаров

  Комментировать
Политзаключенного Бекирова заставляют ложно свидетельствовать против Меджлиса - Чубаров
Бекирова вынуждают ложно свидетельствовать. Фото: РБК

Незаконно арестованного в аннексированном Крыму Эдема Бекирова вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они якобы готовили теракт в Крыму.

"Там ситуация очень простая. Ему говорят: "Дай показания о том, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму - и все у тебя будет хорошо", - рассказал Чубаров в ходе пресс-конференции, передает Укринформ.

Инвалиду первой группы Бекирову поставили ультиматум, цена которого - человеческая жизнь. "Идет не просто пытка из-за его физического состояния, а ультиматум, где на кону - жизнь человека", - отметил Чубаров.

Россия не выполняет ни одной рекомендации Европейского суда по правам человека относительно здоровья Бекирова, и его состояние постоянно ухудшается. "Вчера у него был адвокат впервые за более чем недельный срок, и он опять принес печальные новости о его здоровье", - рассказал Чубаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политзаключенному Бекирову в российской тюрьме грозит опасное заболевание

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 11 июня вынес решение по делу Бекирова, в частности, постановил срочно поместить политзаключенного в больницу. Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение ЕСПЧ, отказывается госпитализировать Бекирова, который находится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыма. Российская прокуратура Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Политзаключенного Бекирова заставляют ложно свидетельствовать против Меджлиса - Чубаров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 65566
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 14 Просмотров: 53066
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 47692
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 29126
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 5 Просмотров: 25665
Политика
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
 Просмотров: 639
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
 Просмотров: 1044
Кравчук дал будущим нардепам хитромудрый совет
Кравчук дал будущим нардепам хитромудрый совет Просмотров: 1125
Зеленский пообещал разобраться с главным прокурором Черкасской области
Зеленский пообещал разобраться с главным прокурором Черкасской области Просмотров: 1206
Международные наблюдатели подтвердили, что МВД обеспечило честные выборы – эксперт
Международные наблюдатели подтвердили, что МВД обеспечило честные выборы – эксперт Просмотров: 54
Больше всего комментируют
33
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
14
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
5
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
4
Россия раздает недействительные паспорта
Голосов: 8370
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua