Политтехнолог "Слуги народа" разозлил своих депутатов

"Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам об этом уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание", - сказал политтехнолог. ФОТО: Facebook Nikita Poturaev

Один из главных политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев назвал будущих депутатов "политическим никем".

Такую оценку он сделал в самом дорогом отеле Трускавца, где депутаты проходят недельное обучение от Киевской школы экономики, отмечает "Страна.юа".

"Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам об этом уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас, в это время еще в детский сад ходили ... Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь. Что такое партия? это с английского означает "часть" . Часть общества. Вы еще не партия, но вам придется ею стать. вам нужно стать политическими субъектами. Это ваша задача на эту неделю. Мы о чем этого. Я знаю, и поверьте, все знают. Об этом все знают. Об этом знает Дмитрий, об этом знает Александр, об этом знаю. Там кто-то в телефонах. Я это вижу. Кто-то думает о том, как поехать во Львов. кто-то думает о том, как вообще свалить - ок! Это ваше право. Вы были никем, но те, кто останутся - будут кем-то ", - сказал он.

Потураев рассказал, что начал работать с политиками в 1996 году, его первой клиенткой была лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Медиа отмечает, что на выступление Потураева отреагировали неоднозначно.

"Многие начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? Когда организаторы мероприятия пытались позиционировать себя как лидеры фракции, это вызвало смех. Когда же мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые как Потураев на работу в приличное место не возьмут. Короче, лекторский эпатаж вызвал протилежниий эффект ", - рассказал человек, который сидел на лекции.

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