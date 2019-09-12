Политолог жестко потроллил "Слугу народа"

"Слуга народа" фактически устанавливает "расценки" за нарушения. Об этом в Facebook написал политолог Николай Давыдюк.
"Какие расценки в новой Верховной Раде?
Кнопкодавство - передать месячную зарплату на благотворительность (принятый сегодня эталон) и извиниться.
Пропуски - 2-3 месячные з/п передать на благотворительность.
Коррупция - годовую зарплату передать на благотворительность.
Коррупция в особо крупных размерах - передать зарплату за всю каденцию на благотворительность и искреннее извинение.
Предательство национальных интересов - вернуть деньги за коррупцию и трижды искренне извиниться.
Нарушение партийной дисциплины - отзыв мандата", - написал политолог.
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Депутаты от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук, которые проголосовали чужими карточками в парламенте, отдадут свою месячную зарплату на благотворительность.
Также они публично извинялись за кнопкодавство во время заседания парламента.
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