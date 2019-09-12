Политолог жестко потроллил "Слугу народа"

"Слуга народа" фактически устанавливает "расценки" за нарушения. Об этом в Facebook написал политолог Николай Давыдюк.

"Какие расценки в новой Верховной Раде?

Кнопкодавство - передать месячную зарплату на благотворительность (принятый сегодня эталон) и извиниться.

Пропуски - 2-3 месячные з/п передать на благотворительность.

Коррупция - годовую зарплату передать на благотворительность.

Коррупция в особо крупных размерах - передать зарплату за всю каденцию на благотворительность и искреннее извинение.

Предательство национальных интересов - вернуть деньги за коррупцию и трижды искренне извиниться.

Нарушение партийной дисциплины - отзыв мандата", - написал политолог.

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Депутаты от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук, которые проголосовали чужими карточками в парламенте, отдадут свою месячную зарплату на благотворительность.

Также они публично извинялись за кнопкодавство во время заседания парламента.