Политолог объяснил, почему Луценко не отказывается от должности

Чтобы Луценко стал генпрокурором, в мае 2016-го внесли изменения в Закон Украины. Фото: glavcom.ua

Генпрокурор Юрий Луценко не хочет уходить с поста, потому что до сих пор не имеет четко определенных политических перспектив. Кроме того, его ассоциируют с экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал политолог Петр Олещук.

"У Луценко пока еще не ясны дальнейшие политические перспективы. Очевидно, для многих он является достаточно токсичным фигурой, которая ассоциируется с Порошенко. Несмотря на это, он видит себя в будущем в политике. Вероятно будет искать для себя подходящие варианты. Может продвигать собственные проекты, если будет иметь поддержку и возможности".

Верховная Рада не поддержит инициативу Зеленского уволить генерального прокурора с должности, как и предыдущие кадровые решения гаранта, считает эксперт.

"Маловероятно, что депутаты изменят свою позицию и проголосуют за отставку Луценко. Пока логика была такова, что никакие кадровые решения Зеленского Рада не санкционировала. Я не думаю, что в случае с увольнением Луценко они пойдут на какое-то принципиально другое решение".

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Юрий Луценко возглавил Генпрокуратуру в мае 2016-го. Для этого Верховная Рада изменила закон о прокуратуре, чтобы человек без юридического образования мог стать руководителем ГПУ. После победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что Луценко - это старая команда, поэтому он должен уйти в отставку.