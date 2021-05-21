Политолог о переписке Зеленского и Дугарь: "Президент должен быть над ситуацией"

Переписку с Дугарь также могут подать как давление на правоохранительные органы, вмешательство в следствие, считает Саакян. Фото: Сергей Старостенко

Общение президента Владимира Зеленского с военной медсестрой Яной Дугарь, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, может использовать российская пропаганда. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Олег Саакян.

"То, что сказал Зеленский, настораживает. Все же общение президента с подозреваемыми, несмотря на то, что я по-человечески понимаю господина Зеленского, но это плохая история. Она продолжает цепочку прецедентов. Общение с "луцким террористом" (21 июля в Луцке Максим Кривош закрылся в автобусе с 13 пассажирами. Требовал, чтобы Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". – Gazeta.ua), например. Этим может воспользоваться российская пропаганда. Говорить, почему бы ему не пообщаться с террористами так называемых ЛНР/ДНР. Президент, как гарант Конституции, должен быть над ситуацией ", – говорит политолог.

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Это также могут подать как давление на правоохранительные органы, вмешательство в следствие, считает Саакян.

"Даже самые благие намерения могут использовать отрицательно. Еще больше настораживает фраза, что если бы Зеленский знал виновников, то "его бы не остановил закон в привлечении к ответственности". Особенно на фоне вопросов о референдуме по урегулированию российско-украинской войны, где он говорит, что "измены не будет, я гарант Конституции". Эти ответы конфликтуют. На что вы готовы, господин президент? Нарушить закон или вы все-таки вы гарант Конституции и не будете это делать, даже если уверены, что правда на вашей стороне?" – говорит политолог.

И добавляет: "Зеленский действительно попал в затруднительное положение. Когда появился на пресс-конференции (12 декабря 2019 на экстренном брифинге с участием президента заявили о задержании Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, стало известно также о подозрении Яне Дугарь. - Gazeta.ua), не имел информации о деле фактически. Принял участие в чужом спектакле. То ли по собственной воле хотел быть частью победы, то ли кто-то это устроил, нам точно не известно до сих пор".

Военная медсестра Яна Дугарь, которая является фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, подтвердила переписки с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сам признался во время пресс конференции 20 мая.