Политолог назвал проблему Зеленского

2 недели подряд Офис президента не знает, как общаться с активной частью общества. Это гораздо хуже, чем частичное уменьшение рейтинга, говорит Виктор Небоженко. Фото: УНІАН

Президент Владимир Зеленский вообще не умеет разговаривать с обществом.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Небоженко, комментируя уменьшение рейтинга президента.

"Политическая ситуация в стране остывает. Опасность начинается, когда проходит красная черта – меньше 50% поддержки. Тогда общество отказывается доверят власти. Пока еще рано говорить, что президент теряет сторонников.

Другой вопрос, что Зеленский путает аудиторию "95 квартала" с улицей, электоратом. С улицей он работать не умеет вообще. 2 недели подряд Офис президента не знает, как общаться с уличными демонстрациями, активной частью общества. Это гораздо хуже, чем падение на 7%.

Его телемарафон не был рассчитан на улицу. Это было представлением. 14 часов нам показывали "95 квартал" в хорошем исполнении.

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Зеленский сначала что-то заявляет, а потом отходит от своей позиции. Сначала заявлял о "формуле Штайнмаера", подписал ее, а тепер говорит, что сначала - безопасность. Президент играет в политический танец – два шага вперед, один – назад. Трудно понять его стратегию. Зеленский ухитриется в течении месяця делать прямо противоположные вещи. Может он и старается, но ведет себя очень сумбурно.

К тому же чувствуется страшный кадровый голод. Государственников, профессионалов и патриотов в окружении президента фактически нет.

Украинцы страшно не любят панибратства и родственных преимуществ в политике и бизнесе. Это нарушение общественной морали. К сожалению, в окружении президента много знакомых, друзей и родственников. Значит, не может никому приказать. Вместо политической команды, где действуют приказы, решения, постановления. Которые надо выполнять профессионально. В политической деятельности Зеленского слишком много личного и мало общественного", - говорит Виктор Небоженко.

Рейтинг президента Владимира Зеленского снизился за один месяц. Положительно к деятельности главы государства относятся 66% украинцев. При этом в сентябре у Зеленского было 73%, свидетельствуют данные опроса КМИС.